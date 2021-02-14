تعرف علي فوائد التفاح لن تصدق

كشفت الدراسات الحديثة التي أجريت بجامعة «كوينزلاند» الأسترالية، و المركز الالماني للأمراض التنكسيه العصبية في مدينة درسدن ، أن التفاح يوجد به مغذيات نباتية تعمل علي تحسين نشاط المخ ، وتحسين الوظائف الإدراكية عند الإنسان.

وذلك بفضل مادة «ريسيفيراتون» ومادة EGCG التي تؤثر بشكل كبير علي صحة الدماغ ، بالإضافة إلي أنهم قادرين علي تكوين خلايا عصبية جديده في الدماغ.

ويشير العلماء إلي أن التحسن الملحوظ في الوظائف المعرفية بعد تناول فاكهه التفاح قد تم تأكيده حتى الآن على الحيوانات فقط ، ولم يتم اختبارها علي الإنسان حتي الأن .

ولكن إلي ما يحدث ذلك، ينصح الأطباء بتناول ثمرة تفاح صباحا لأنها تساعد علي زيادة التركيز وتمد الجسم بالطاقة اللازمه علي مدار اليوم.