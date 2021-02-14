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بناء على توجيهات محافظ القليوبية حى غرب شبرا الخيمة يشن حملة على أصحاب محلات اللحوم الفاسدة

بناء على توجيهات محافظ القليوبية حى غرب شبرا الخيمة يشن حملة على أصحاب محلات اللحوم الفاسدة

بناء على توجيهات معالي الوزير محافظ القليوبية.اللواءعبدالحميد الهجان بعمل حملات لضبط المخالفين معدومي الضمير واستغلال المواطنين والحفاظ أيضا علي حياتهم شن الجهاز التنفيذي لحي غرب شبرا الخيمه حملة مكبرة بقيادة اللواء سامي علام رئيس حي غرب شبرا الخيمه يرافقه نائبي رئيس الحي المهندس.ايهاب مهدي والدكتور.مجدي البكري ومباحث التموين والطب البيطري والتموين والصحة بالحي

والمتابعة الميدانية والاشغالات حملة علي الثلاجات والمجمدات بنطاق حي غرب شبرا الخيمه واسفرت الحملة عن ضبط كمية من اللحوم المفرومة ودهون حيوانية تقدر بحوالي 1300 كيلو جرام وأيضا 23 كيلو جرام كبدة مجهولة المصدر وبدون بيانات تم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

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