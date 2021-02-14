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النائب مجاهد نصار يلتقى أهالى المرجوشى ومزرعة البط ويستمع إليهم  لحل مشاكلهم

النائب مجاهد نصار يلتقى أهالى المرجوشى ومزرعة البط ويستمع إليهم  لحل مشاكلهم

النائب مجاهد نصار في زيارته اليوم لأهالي المرجوشي و مزرعة البط بشارع الحنفية – حي شرق. للإستماع الي مشاكل المنطقة و التي جائت علي النحو التالي :
١ – مطلوب تركيب إنترلوك بشارع الحنفية
٢ – إعادة رصف شارع المرجوشى
٣ – تمهيد مداخل شوارع الحنفية مع الشارع الرئيسى ( المرجوشى ) مع مجمع المدارس
٤ – موضوع القمامة هام جداً
٥ – مطلوب تركيب كشافات علي الكبسولات في المناطق المظلمة
٦ – تخفيض قيمة التصالح بمزرعة البط التي تقدر ب ٣١٥ جنيه للمتر المربع علي غرار معظم مناطق شبرا الخيمة حي غرب
٧ – ضرورة تواجد خط أتوبيس عام ( مساكن إسكو – رمسيس)
٨ – الاهتمام بمستشفي بهتيم ومحاولة النهوض بها و تطويرها و الرقابة عليها
و كعادة زيارات النائب لمناطق شبرا الخيمة تم تكوين فريق من المنطقة يعمل كحلقة وصل بين أهالي المنطقة و مكتب النائب لسهولة توصيل المشاكل و الخدمات : بحضور
العميد حسين
العقيد إبراهيم المعداوي
الاستاذ صديق
أ/ احمد فتحي
أ/ مصطفي فوزي
أ/ إيهاب صلاح
أ/ محمد فوزي
الشيخ احمد علي محمد السيد
#نـائـب_الـشـعـب
#مـجـاهـد_نـصـار

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