النائب مجاهد نصار يلتقى أهالى المرجوشى ومزرعة البط ويستمع إليهم لحل مشاكلهم
النائب مجاهد نصار في زيارته اليوم لأهالي المرجوشي و مزرعة البط بشارع الحنفية – حي شرق. للإستماع الي مشاكل المنطقة و التي جائت علي النحو التالي :
١ – مطلوب تركيب إنترلوك بشارع الحنفية
٢ – إعادة رصف شارع المرجوشى
٣ – تمهيد مداخل شوارع الحنفية مع الشارع الرئيسى ( المرجوشى ) مع مجمع المدارس
٤ – موضوع القمامة هام جداً
٥ – مطلوب تركيب كشافات علي الكبسولات في المناطق المظلمة
٦ – تخفيض قيمة التصالح بمزرعة البط التي تقدر ب ٣١٥ جنيه للمتر المربع علي غرار معظم مناطق شبرا الخيمة حي غرب
٧ – ضرورة تواجد خط أتوبيس عام ( مساكن إسكو – رمسيس)
٨ – الاهتمام بمستشفي بهتيم ومحاولة النهوض بها و تطويرها و الرقابة عليها
و كعادة زيارات النائب لمناطق شبرا الخيمة تم تكوين فريق من المنطقة يعمل كحلقة وصل بين أهالي المنطقة و مكتب النائب لسهولة توصيل المشاكل و الخدمات : بحضور
العميد حسين
العقيد إبراهيم المعداوي
الاستاذ صديق
أ/ احمد فتحي
أ/ مصطفي فوزي
أ/ إيهاب صلاح
أ/ محمد فوزي
الشيخ احمد علي محمد السيد
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