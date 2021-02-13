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شاهد النائب مجاهد نصار واشرف أمين فى زيارة لنادى المؤسسة العمالية لبحث طرق تطويره
شاهد النائب مجاهد نصار واشرف أمين فى زيارة لنادى المؤسسة العمالية لبحث طرق تطويره
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بناءا علي شكاوي أهالي شبرا الخيمة ومن منطلق المسؤلية الرقابية والمجتمعية واستجابة لتحقيق المنفعة العامة لأهلينا
النائب مجاهد نصار والنائب اشرف امين يتلقيان بمدير عام المؤسسة العمالية لبحث آلية وسبل تطوير مصادرها
التقي النائبان مجاهد نصار واشرف أمين عضوا مجلس النواب عن دائرة شبرا الخيمة ، بالأستاذ احمد حسن مدير عام المؤسسة العمالية وأعضاء مجلس الشئون القانونية ، في زيارة خاصة للمؤسسة ، وذلك لبحث آلية وسبل تطوير
المؤسسة ومصادر دخلها الاستثمارية من مباني ومنشآت والعمل علي زيادة مصادر دخل النادي ، ودراسة السلبيات والعمل علي إيجاد حلول لها .
وقال الحاج مجاهد نصار أنه جاء لحضور اللقاء بناء علي طلبات وشكاوي أهالي شبرا الخيمة للقضاء علي السلبيات المتواجدة في النادي وعدم الانضباط و إزالة االمخالفات ولهذا التفق الأطراف مع الحاج مجاهد نصار بعقد لقاء مع النائب محمد وهب الله لتعديل مسار النادي واجراءاته.