زيزي مصطفى رغم موهبتها وجمالها منعتها أشهر قضية من الوصوة لـ النجومية

زيزى مصطفى كانت تمتلك موهبة كبيرة وشكلا جميلا جذابا ورغم ذلك حوصرت في الأدوار الثانية حتى وفاتها عام 2008 .. شاركت الفنانة زيزي مصطفى في عدد كبير من الأعمال في سن مبكرة مثل أفلام البوسطجي وبين السما والأرض وفيلم المراهقات مع ماجدة ورشدي أباظة.

اسمها الحقيقي زينب مصطفى نصر، وشهرتها الفنية زيزي مصطفى ولدت في يوم 2 يونيو عام 1943، بالقاهرة، لأسرة تهوى الموسيقى والفن حصلت على دبلوم الفنون التطريزية في مطلع الستينيات.

بدأت حياتها العملية فور حصولها على الدبلوم بالعمل في الإذاعة المصرية، ومنها عرفت طريقها إلي السينما في عدد من الأدوار الصغيرة.

تزوجت زيزي مصطفى ثلاث مرات، الأولى كانت في سن مبكرة من مهندس بحرى وأنجبت منه ولدًا وبنتًا، ثم تزوجت للمرة الثانية من الفنان محمد خيرى، فيما كانت الزيجة الأخيرة من نصيب الفنان يسرى مصطفى، في عام 1982، ولكن زواجهما لم يستمر طويلاً وسرعان ما انتهى بالانفصال.

كانت الفنانة زيزي مصطفى من بين المتهمات في قضية شبكة الدعارة التي كانت تديرها الفنانة الراحلة ميمي شكيب وهي القضية التي هزت الوسط الفني واشتهرت بـقضية “الرقيق الأبيض” في عام 1974.

الرقيق الأبيض

وُجهت إلى زيزي مصطفى تهمة الممارسة نظير مبلغ 50 جنيه، إلا أنها نفت ممارستها للدعارة في التحقيقات ورغم حصولها على البراءة إلا أن هذه القضية أخرت نجوميتها وحرمتها من أدوار البطولة.

رحيلها

رحلت زيزي مصطفى عن عالمنا ، يوم 13 فبراير 2008 فى منزلها بمصر الجديدة، إثر نوبة قلبية مفاجأة، عن عمر ناهز 65 عامًا.