استئناف عالي جنوب الجيزة تؤيد إحالة جمال عاشور وسعيد فرج للجنايات بتهمة سب وقذف طارق درويش رئيس الحزب وإصدار صحيفة مزورة ومؤتمر معدوم قانونا

كتبت بسنت طارق

قضت محكمة إستئناف جنوب الجيزة بتأييد حكم اول درجة الصادر بإحالة جمال عاشور وسعيد فرج الي محكمة الجنايات بتهمة سب وقذف الكاتب الصحفي طارق درويش رئيس حزب الاحرار وإصدار صحيفة مزورة تحمل اسم الاحرار

في جلسة اليوم قدم دفاع عاشور حافظة مستندات تضمنت عقد مؤتمر عام مزور منسوب لحزب الاحرار وحكم الإدارية العليا القاضي بإنتفاءصفة محمود ياسر رمضان والذي عين بدوره جمال عاشور بالمخالفة للقانون .

إعتبرت المحكمة الاوراق المقدمة من عاشور هي محاولة التفاف علي حكم المحكمة الادارية العليا بالطعن 98565 لسنة 65ق وكذلك قرار لجنة الاحزاب السياسية الصادر في 15 -9-2020 برئاسة طارق درويش للحزب دون إنقطاع من 2006 حتي 2021 هو ما يمتنع معه إقامة مؤتمر عام اخر دون صحة دعوة إنعقاد من رئيس الحزب وممثله القانوني طبقا للقانون والائحة الداخلية للحزب