ريم عادل تكتب : زاج القاصر

بقلم : ريم عادل

ذلك الزواج هو نوع من انواع الاتجار بالبشر , الهدف منه تحصيل المال لا غير وهو ايضا عباره عن سلب لحقوق البنت وحريتها بدلا من ان تعيش طفولتها مثل الباقين نرمى بها فى عالم اخر لتكون زوجه وام وتتحمل مسئوليه لايمكن ان يدركها عقلها الصغير. حقاذلك النوع من الزواج ماهو الا وسيله لكسب المال مثل, اسره اطفال او اكثر وبعد فتره, من انجابهم يجد 10تمتلك مالايقل عن رب الاسره

ان دخله غير كاف لاشباع حاجتهم, فيلجأ الى استغلال تلك الاظافر الناعمه للكسب من خلالهم .ارتكاب الاباء هذه الجارئم فى حق ابنائهم امر محزن جدا لانها جريمه من ابشع الجارئم انها جريمه مكتملة الاركان فى حق صغار لم يبلغن السن الانسانى والقانونى الذى يؤهلهم للزواج وتحمل مسؤلية بيت واسره

هذا النوع من الزواج ظاهره اجتماعيه فى منتهى الخطوره ,وهى التى ادت الى وصول تفكير الانسان الى هذا السؤ نتيجه لما حل علينا من جهل ,فقر,ركودو, وتخلف فكرى وهذه المساؤ لاتنبع الا من , اصحاب العشوائيات والقرى الصغيره التى لا نعلم عنها شئ وتحديدا فى قرى ونجوع الصعيد , لقد جعلنى هذا الامر اشعر بخيبة الامل

فى الرحمه الانسانيه التى وضعها الله فى كل قلب بشرى على وجه الارض وذلك لاسباب عديده السبب الاول انك تدمر طفلا لا يدرى مامعنى مسئوليه ومامعنى ان تكون هناك اسره واولاد والسبب الثانى هو ان البنت او الولد فى هذه المرحله العمريه الصغيره يكونان غير مهيئين من الناحيه النفسيه والجسديه والعقليه لتلك الامور

وقد اشار بعض الاطباء ان زواج الفتيات فى تلك المرحله العمريه يعود عليهم بالسلب لان هناك هرمونات لم يكتمل نضجها فى الجسم بعد . حقا انها جريمه تستحق اشد انواع العقاب ليعتبر ويتعظ منها الباقين فالله سبحانه وتعالى كرمنا فى كتابه حين قال( ولقد كرمنا بنى ءادم) صدق الله العظيم, وايضا وصفنا نبى الامه بالم ؤنسات الغاليات فمن انتم لتنتهكوا حرية وبارءة طفله بكل هذا الجفاء والبرود.