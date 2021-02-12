كراكيب أميره بالشبشب وأديه

بقلم :أميره الزيات

كراكيب أميره بالشبشب وأديه بصي بقي أنتي وهي.. اسمعوا كلامي أنا… زي ما بيقولوا كدا عليا انا الست المفتريه.. وكره الرجاله عندي حاجه ربانيه من وانا مولوده مغروزه فيا في دمي وجيناتي بطريقه عشوائيه لما تلاقي المحروس بتاعك… عاوز يمشي وبيتلككك ساعديه .. ايوه والله ساعديه يمشي (يغور) أساليني ازي ؟

! أقولك أنا يعني مثلا يقولك أنا عمري ما زعلتك انتي اللي بتزعلي لوحدك تردي عليه في ساعتها وتقوليه تصدق صح عندك حق أصل أنا نكديه تقريبا كدا دي جينات فيا حقك عليا ولما يقولك أنتي غاويه تبعدي مش أنا اللي ببعد ساعتها بقي لازم تتكسفي علي دمك وتقولي له صح وتنسي حركاته النص كم إيه يعني اتصلتي بيه عشروميت مره ومردش عادي ماسمعش ويكون أون لاين الأمور والتجاهل ولا لما يبعد من غير سبب ويقول سوري أصل ماعرفش أكلم حد وأنا زعلان أصل الأمور رقيق أوي وحساس ولا لما يقولك انتي أزاي تشكي فيا أنتى جرحتني أنا عمري ما خنتك القلوب اللي على الفيس اللي أنتي شفتيها دي حاجه عادي صوره مع بنات العيله دي صله رحم وحاجه وديه أنتي لازم تصديقه لحسن تبقي مريضه نفسيه و واطيه و نكديه حبيبتي الرجال ماتعرفش يعني إيه الخيانه دا ممكن يتجوز عليكي ويخلف تلاته ويقولك انا عمري ما خنتك ولأزم تصدقيه ماتبئيش أوفر أتقي الله يا شيخه في الراجل كراهيته في حياته عاوزه تعيشه في أوهامك و نكدك ليه حرام دا مخلوق كيوت بقولك إيه انتي صدقتي

ولا إيه نقطه ومن أول السطر بإختصار كدا لما توصلي للمرحلة دي لازم تعملي وقفه مع نفسك تقليلي جرعه الحب دي اللي هتموتك تهدي تخليه عادي وأقل من العادي لما يوصل إنه مايشفكيش مايحسش بيكي يركز في عيوبك غلطاتك يقف على الوحده يقولك إنتي بتعملي كذا وكذا علي أساس إنه معصوم من الغلط تقريباً كدا فاكر نفسه ملاك لما تبقي محتاج تتكلمي وتحكي و يسمعك محتاج تقول اللي جواكي حلو وحش هزار جد اي كلام. و مايسمعش لازم تعرفي إن فيه غيرك أيوه في غيرك وإنه مش خانك بس دا مرمت بيكي الأرض تقريباً كدا ماسبش حاجه مؤنثه إلا و خانك معها وممكن مذكرة كمان هو في حاجة بقت مضمونه إللي يحب مايخنش

مافيش اي كلام يتقال بعد الجمله دي ولا مبررات إللي يحب بيسمع مش علشان لازم يسمع علشان حابب يسمعك يسمع صوتك إللي بيحب بيسامح ولو معرفش أو مقدرش يسامح بيبعد من غير مايئذي أو يوجع إللي بيحب بيغير عليكي مش منك إللي بيحب مابيمنش ولا يعاير بالسعاده او أي حاجه تانيه عملها لأن الهدف الوحيد هو إنك تكوني مبسوطه إللي يحب هيتعب علشانك وهو مبسوط عمرك ما هتحسي انك تقيله عليه أيوه بتحسيها الحب لعنه وجعه قاتل بس يستأهل الحب رزق مش خرافه ناس أتكبلها أنها تلاقيه وناس إتخدعت وإتوهمت بيه وناس عاشت وماتت من غير ما تحس بيه المهم والأهم انت في إيد مين .. حبيت مين بلاش نعمي نفسنا بي إدينا الحب بيبان واللي حب بيعرف يوصل حبه بلاش نكون ضحيه الوهم بلاش نئاذي نفسنا ومفيش بعد دا كلام إللي بيحب ما يوجعش وتاني وتالت والف إللي بيحب ما يخنش إللي خان عمره ما حب