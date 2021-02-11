ننشر تفاصيل صادمة ترويها ضحية “واقعة سحل الطالبية” وتهديدات بالاغتصاب

قدم برنامج “صبايا الخير” الذي تقدمه الإعلامية ريهام سعيد، على شاشة “النهار”، مشكلة جيهان عبدالملاك، التي تحدثت لأول مرة عن تفاصيل تعرضها للاعتداء من 5 من جيرانها بالضرب والسحل وسط الشارع بمنطقة الطالبية بالجيزة، والتي رصدتها الكاميرات.

وعرض برنامج صبايا الخير، مقطع فيديو لواقعة السحل التي تعرضت لها جيهان عبدالملاك، مؤكدة أن هذه ليست الواقعة الأولى، والهدف من ذلك إجبارها على بيع منزلها بأقل الأسعار.

وأضافت أنها تمتلك مبنى بمنطقة الطالبية، وقررت بيع المنزل بهدف تحصيل أمواله وتعليم ابنها بالخارج في كندا، مستطردة: “البيت ملكي بالكامل، ونمتلك كافة المستندات التي تثبت ذلك.. والثقافة بالنسبالنا والتعليم أهم من الأكل.. وكنت عاوز ابيع البيت عشان استثمر في ابني، ولكن ولكن خلال عملية البيع تعرضنا لاعتداء لفظي، بدون سبب”.

وأشارت إلى أن الأزمة تكمن في ملاك العقار المقابل لها، حيث إنهم “موتوا سعر” المبني، مضيفة: “دايما كانوا بيهددوني، ويتعرضوا لي بالشتائم اللفظية، وكنت أرفض احتكاك ابنى بهم”.