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عاجل ننشر اسعار الذهب اليوم االخميس ايه حكايتك يا أصفر
عاجل ننشر اسعار الذهب اليوم االخميس
ايه حكايتك يا أصفر
سجلت أسعار الذهب في السوق المحلية صباح اليوم الخميس ، بالتعاملات الصباحية بقيمة تراوحت بين 4 جنيهات و6 جنيهات بينما زاد عيار 21 بقيمة بلغت 5 جنيهات بسعر الجرام الواحد دون المصنعية، وذلك قبل أن تتراجع بالتعاملات المسائية بقيمة بلغت 3 جنيهات بسعر الجرام الواحد دون المصنعية.
أسعار الذهب في السوق المحلية ، والتي قد تختلف من محل صاغة لآخر، طبقًا للنطاق الجغرافي على مستوى محافظات الجمهورية.
حيث سجلت أسعار الذهب في السوق المحلية اليوم، عيار 21 نحو 802 جنيه، وعيار 18 نحو 687 جنيهًا، وعيار 24 نحو 917 جنيهًا، والجنيه الذهب سجل نحو 6415 جنيها.
يأتي ذلك بعد أن تذبذبت أسعار الذهب في مصر، على مدار تعاملات أمس، وزاد عيار 21 ليكسر حاجز ال800 جنيه مرة أخرى بعد رحلة من الانخفاض، وزادت أسعار الذهب في مصر، بقيمة تراوحت بين 6 جنيهات و8 جنيهات، بينما ارتفع عيار 21 بقيمة بلغت 7 جنيهات بسعر الجرام الواحد دون المصنعية، وذلك قبل أن ينخفض بشكل طفيف بختام التعاملات بقيمة بلغت جنيها واحدا بسعر الجرام الواحد دون المصنعية.
وشهدت أسعار الذهب في مصر، حالة من التذبذب العنيف ما بين الانخفاض والارتفاع خلال الأسبوع الأول من فبراير 2021، مالت إلي الانخفاض.
وتراجعت أسعار الذهب في مصر، بقيمة تراوحت بين 15 جنيهًا و21 جنيهًا، بينما انخفض عيار 21 بقيمة بلغت 18 جنيها بسعر الجرام الواحد دون المصنعية، في حين تراجعت قيمة الجنيه الذهب بنحو 144 جنيهًا.