التايم المصرية تقدم لكم مواعيد مباريات اليوم الخميس 11 فبراير.. والقنوات الناقلة

التايم المصرية تقدم لكم مواعيد مباريات اليوم الخميس 11 فبراير.. والقنوات الناقلة

كتب محمد ضياء

نقدم لكم تقرير عن المباريات المقامة مساء اليوم الخميس 11 فبراير عدد من المباريات فى مختلف ملاعب العالم ضمن منافسات الموسم الكروى الجديد 2020-2021، أبرزها المواجهة المرتقبة بين بايرن ميونخ الألماني وتيجريس أونال المكسيكي في نهائي كأس العالم للأندية، ولقاء أتلتيك بيلباو ضد ليفانتي في ذهاب الدور نصف النهائي من كأس ملك إسبانيا الى جانب القنوات الناقلة .

مواعيد مباريات كأس العالم للأندية اليوم

الأهلي ضد بالميراس – الساعة الخامسة مساء – على قناة beIN SPORT HD 1 – المركز الثالث والرابع

بايرن ميونخ ضد تيجريس أونال – الساعة الثامنة مساء – على قناة beIN SPORT HD 1 – المباراة النهائية

مواعيد مباريات كأس ملك إسبانيا اليوم

أتلتيك بيلباو ضد ليفانتي – الساعة العاشرة مساء

مواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم

الاتفاق ضد أبها – الساعة الخامسة وخمس دقائق مساء – على قناة السعودية الرياضية

الأهلي ضد الاتحاد – الساعة السابعة والثلث مساء – على قناة السعودية الرياضية

مواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم

غزل المحلة ضد سيراميكا – الساعة الثانية والنصف عصرا – على قناة أون تايم سبورت

أسوان ضد البنك الأهلي – الساعة الثانية والنصف عصرا – على قناة أون تايم سبورت

مصر المقاصة ضد الإنتاج الحربي – الساعة الخامسة مساء – على قناة أون تايم سبورت

مواعيد مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي

وولفرهامبتون ضد ساوثهامبتون – الساعة السابعة والنصف مساء – على قناة beIN SPORT HD 2

بارنسلي ضد تشيلسي – الساعة العاشرة مساء – على قناة beIN SPORT HD 2