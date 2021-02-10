تحقيقاتصرخة مواطنعاجل
بالمستندات: نكشف حقيقة الحملة الممنهجة ضد مدير إدارة التنظيم بكفر شكر.
بالمستندات: نكشف حقيقة الحملة الممنهجة ضد مدير إدارة التنظيم بكفر شكر.
كتب: السيد يوسف
ظهرت فى الآونة الأخيرة حملة شرسة استهدفت تشوية سمعة وتشكيك فى ذمة قيادة تنفيذية بالجهاز التنفيذي المحلي لمركز ومدينة كفر شكر، وهذا من أجل الانتقام نظرا لجسارتها فى محاربة الفساد والفاسدين في الإدارة المحلية والوقوف ضدهم ومنع تمرير المخالفات القانونية مرور الكرام دون رقابة أو محاسبة.
صرحت المهندسة مني محمد علي مدير إدارة التنظيم بمجلس مدينة كفرشكر فى تصريح خاص لجريدة وموقع «التايم المصرية» بأنه تعمل على مهام وظيفتها الحكومية المعينه عليها مهندسة مشروعات ومن ثم مدير إدارة التنظيم بمجلس مدينة كفرشكر بدون مقابل مالي حيث أنها متبرعه بكامل مرتبها المالي لصندوق «تحيا مصر» وقالت بعد أن استوفيت كافة أوراق التبرع براتبي لصالح الصندوق المصري مازلت اعمل فى وظيفتي ولم اتخلي عن مهنتي كمهندسة مدني بإدارة التنظيم بكفر شكر .
أوضحت المهندسة «مني محمد» فى تصريحها ل ” التايم المصرية ” أنها من خلال منصبها عانت الكثير والكثير فى تعديل أوضاع مسار العمل بالإدارة إلى الوضع الصحيح والذي يصل فى مصلحة الوطن والمواطن بأسلوب يمنع الرشوة والمحسوبية التى عانينا منها طيله سنوات وسنوات، كما واجهت محاربة كبيرة نتيجة التصحيح لهذا المسار الي الافضل.
وعلى صعيد آخر ظهرت حمله التشوية والإثارة حول المهندسة ” مني محمد علي ” مديرة إدارة التنظيم بكفر شكر على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بأنها تتعنت ضد المواطنين فى إنهاء إجراءات العمل التنظيمي الهندسي، ولكنها باءت بالفشل الكبير لعدم وجود أى اثباتات مادية من مستندات تثبت أدانة المهندسة ” مني محمد “.
كما ظهرت حمله أخري على أحد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تشير إلى قيام المهندسة مدير الإدارة التنظيم بمجلس مدينة كفرشكر باستغلال مكانتها الوظيفية وإطلاق اسماء أقارب لها ولزوجها المستشار عربي الجمص على عده شوارع عامه بمدينه كفرشكر، بينما تقدم المواطن ” سامي جمال عبدالعزيز ” مقيم قرية كفر عزب غنيم التابعة للوحده المحلية القروية اسنيت بمركز ومدينة كفرشكر بطلب مقدم إلى وحده مركز تكنولوجي بكفر شكر يطالب فيها بإطلاق إسمه على مدينة كفرشكر اسوه بأسماء أقارب المهندسة مني محمد علي مدير الإدارة التنظيم التى إطلاقت على عدد من الشوارع بالمدينة .
“موقع وجريدة التايم المصرية رصدت الحقيقة وكشفتها بالمستندات”.
حصلت جريدة التايم المصرية على مستندات تفيد وتؤكد أن مقدم الطلب والذي أثار الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بأنه اقدم على ذلك الطلب بهدف إثارة الجدل حول المهندسة مني محمد علي مدير الإدارة التنظيم والذي حررت ضده قرارات إزالة لعدد من المباني المخالفة للقانون رقم 8/9/10/11/12/13 فى تاريخ 4/2/2021 والذي صدرت إلى ديوان عام المحافظة برقم 62 فى تاريخ 7/2/2021 ، وذلك لقيامه بالبناء المخالف على 6 قطع من الأراضي الزراعية والتي تبلغ مساحة كل قطعة من 600 الى 700 متر مربع ، جاءت اصدار تلك القرارات بعد أن تبين للمهندسة مني محمد مدير إدارة التنظيم بمجلس مدينة كفرشكر وجود قرارات ازاله محررة بتواريخ قديمه ولكن كانت حبيسة الإدراج ولم تنفذ أو أتخذ أى إجراء استكمالا حيالها، حملت القرارات رقم 6/7/8/9/10/11 صادرة بتاريخ 22/1/2020 ، واكدت المعلومات التى حصلنا عليها أن تلك القرارات التى تحمل رقم من 6 إلى 11 لسنه 2020 لم تكن فى عهد المهندسة مني محمد لأنها في تلك التوقيت كانت تعمل مهندسة مشروعات بالمجلس وليس لها اي سمه صله بالتنظيم.
وبنفس السياق فجرت المهندسة مني محمد مدير إدارة التنظيم بمجلس مدينة كفرشكر القرارات حبيسة الإدراج وأخرجها للنور وتفعيل بنود القانون على كافة المخالفات والمخالفين ، كما واجهت صعوبات في تنفيذ القانون أيضا من الراغبين فى ترسيخ مبدأ الوساطة والمحسوبية والرشاوي لاستخراج رخص البناء بالجهاز التنفيذي المحلي لمركز ومدينة كفر شكر ، مما جعل هناك حملات ممنهجة وشرسة لتشوية صورتها وتلويث سمعتها البيضاء لجعل القيادات التنفيذية بديوان عام المحافظة ازاحتها عن منصبها والذي يشكل عائقا كبيرا عليهم وإتاحة الفرص أمام المخالفين لتقنين أوضاعهم بالشكل التى هم عليه بمخالفة القانون .
وعلى صعيد آخر متصل، أثبتت التحقيقات بالشؤون القانونية بمحافظة القليوبية عدم وجود أى مخالفة للقانون أو مستندات تثبت أدانة المهندسة مني محمد علي مدير إدارة التنظيم بمجلس مدينة كفرشكر باستغلال مكانتها الوظيفية وإطلاق اسماء أقارب زوجها واشقائه على عده شوارع عامه بمدينه كفر شكر ، حيث خلت الاوراق من اى مستند أو شبه لقيام المهندسة ” مني محمد ” بهذا الشأن، كما حصلت جريدة للتايم المصرية على معلومه مؤكدة أن المذكرة بنيت على معلومه من صفحات الفيس بوك من اكونت لا يحمل بيانات شخصية واضحة والمرسلة على الواتس اب الخاص بمدير الإدارة الهندسية بكفر شكر، حيث قام بتحرير مذكرة لرئيس مجلس مدينه كفرشكر بذلك الشأن والذي بنيا من مصدر باطل .