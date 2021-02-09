هل يعتبر… مسجد مصر “أحد أكبر مساجد العالم”… تحفة معمارية أم هدر للمال
أمل مصطفي
نشر “بسام راضي” المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في مصر، عبر صفحته علي الفيس بوك صورا لعدد من المشاريع الضخمة التي تعمل عليها الحكومة المصرية في العاصمة الإدارية الجديدة، ومن ضمنها مشروع بناء “مسجد مصر” جدلا وانقساما عبر مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد.
وقال راضي في منشور عبر صفحته على فيسبوك إن “المسجد الجديد يمثل أحد أكبر المساجد في العالم بسعة 107 آلاف مصلٍ”، كما أوضح أن “مأذنة المسجد سيبلغ ارتفاعها 140 مترا”، وسيتضمن المسجد “مجموعة من القاعات الضخمة للاحتفالات والمناسبات وتحفيظ قرآن للرجال والسيدات والأطفال كما يحتوي على ساحة انتظار للسيارات ومرآبا متعدد الأدوار بسعة إجمالية 3000 سيارة”.
وقد لاقت منشورات المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية تفاعلا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وانقسمت آراء المشاركين بين مؤيد يرى في المشاريع إنجازا وطنيا يرفع اسم مصر عاليا وآخر يعتبر أموال المشاريع المرصودة هدرا في غير محله.
وركزت تعليقات المنتقدين على ما وصفوه بـ”غياب التخطيط وعدم وضوح في الأولويات”.
وفي سياق متصل بالحدث أكد، الصحفي والناشط الحقوقي المصري هيثم أبو خليل، أن، بناء مسجد كبير آخر في العاصمة الإدارية بتكلفة 750 مليون جنيه مصري بأنه “ضرب من الجنون”، خاصة أن مصر تعاني من قلة الأسرّة الخاصة بمرضى كورونا في المستشفيات وانزلاق القطارات وغيرها من المشاكل” حسب تعبيره.