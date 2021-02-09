نيابة الدقي تبدأ تحقيقاتها في الدعوة المزورة لعقد مؤتمر عام طارئي منسوب لحزب الاحرار الإشتراكيين في 19 و20 فبراير الجاري

كتب صلاح محمود

بدأت مساء اليوم نيابة الدقي فتح التحقيقات في البلاغ المقدم من الصحفي طارق درويش رئيس حزب الاحرار الإشتراكيين ضد مجموعة من المفصولين بالحزب يتهمهم بالدعوة الي عقد مؤتمر عام طارئي مزور منسوب للحزب والإعلان عنه بجريدة روزا اليوسف بإعلان مجهل لم يصدر بشأنه قرارا من رئيس الحزب والممثل القانوني له .

اكد طارق درويش في بلاغه المقدم الي قسم شرطة الدقي ان المدعو محمود ياسر رمضان واحمد عبد الله عزيز و جمال عاشور ممن ليس لهم عضوية في سجلات الحزب طرفه والمخطر بفصلهم لجنة الاحزاب السياسية في فبراير عام 2019 .وقال درويش ان عاشور لم يوقع علي إستمارة الحزب لديه وليس عضوا بالحزب اما عزيز ورمضان فهما مفصولين نهائيا .

واضاف رئيس حزب الاحرار في تفاصيل بلاغه ان احمد عبد الله عزيز قد تدخل هجوميا ضده في الدعوي رقم 1979 لسنة 2011 وانتهت الدعوي بصحة ونفاذ المؤ تمر العام المنعقد في 23-2-2006 وحتي 23-2- 2013 ثم قام بعد ان خسر الدعوي بإقامة الإلتماس رقم 4694 لسنة 136ق امام الدائرة 10 إستئناف عالي القاهرة لإلغاء حكم الصحة والنفاذ وقضت المحكمة بعدم قبول الإلتماس وتغريم الملتمس 400 جنية .

وكانت المحكمة قد رفضت إبان حكمها برفض طلبات عزيز كافة وادعاءاته الباطلة في مواجهة المدعي .

وقدم درويش صورة ضوئية من قرار لجنة الاحزاب السياسية الثابت فيه رئاسته للحزب وحكم المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 98565 لسنة 65ق.ع والذي اصبح بات ونهائي وحاز قوة الامر المقضي به. وقدم صورة ضوئية من الائحة الداخلية للحزب والثابت فيها ان نص المادة 4 من الائحة الداخلية التي تعطي الحق لرئيس الحزب منفردا الدعوة لعقد المؤتمر العام وهو ما اسست له اسباب حكم المحكمة الإدارية العليا في صدر الصفحة الخامسة ان رئيس الحزب هو الممثل القانون للحزب وانه لا يكتمل الشكل القانون لنص المادة 16 من قانون الاخزاب الا بإستلام لجنة الاحزاب السياسية الإخطار الوارد اليها من رئيس الحزب فقط..

واكد طارق درويش ان الدعوة الي عقد مؤتمر عام طارئي هي دعوة باطلة قد صدرت من مفصولين تتنفي عنهم صفة وعضوية حزب الاحرار وقد سبق لهولاء ومن معهم من معدومي الصفة ان دعوا الي مؤتمر عام مزور في 9-7-2020 ودحضته لجنة الاحزاب وحفظته لكونه مقدما من غير ذي صفة والان عادوا لعمل اوراق مزورة جديدة بعد 7 شهور فقط في محاولة لخلق نزاع مرة اخري رغم ان مدة المؤتمر 3 سنوات وهو اكبر دليل علي التخبط والتزوير .بالإضافة الي انهم زعموا في الإعلان المنشور بروزا اليوسف ان المؤتمر الطارئي لحسم النزاع علي موقع رئيس الحزب بالمخالفة لما اكدته المحكمة الادارية العليا انه لايوجد نزاع جدي علي رئاسة حزب الاحرار ..وهو ما يؤكد ان الخصوم يترنحوا في الباطل والكذب وتضليل اتباعهم بدفع مبالغ مالية لهم لطمس عقولهم وتغيبهم عن مجرد التفكير بسبب الفلوس المنهوبة اصلا من جريدة الاسرة العربية

واشار ان هولاء المفصولين يرفضون احترام سيادة الدولة لعدم احترامهم احكام القضاء والتشكيك فيها بخوزعبلات واوهام مرضيه والإصرار علي تحدي قرار لجنة الاحزاب وايهام ضعاف النغوس بانهم ما زالوا اعضاء بالحزب علي غير الحقيقة