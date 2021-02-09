الأرصاد الجوية تحذر من الشبورة المائية خلال الأيام المقبلة التفاصيل في الخبر

الأرصاد الجوية تحذر من الشبورة المائية خلال الأيام المقبلة التفاصيل في الخبر

كتبت إلهام فايد

حذرت هيئة الارصاد الجوية من الشبورة المائية خلال الأيام المقبلة

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، عن حالة الطقس اعتبارًا من غدًا الأربعاء الموافق 10 فبراير 2021 وحتى يوم الإثنين المقبل الموافق 15 فبراير 2021.

وحذرت الهيئة في بيان، من شبورة مائية خلال الأسبوع المقبل، مناشدة المواطنين بتوخي الحذر إثناء القيادة.

وفينكشف لكم من خلال السطور التالية حالة الطقس خلال الأيام المقبلة:

استقرار وارتفاع في درجات الحرارة ليسود طقس دافئ شمالا مائل للحرارة جنوبًا بارد ليلًا

غدًا الأربعاء:

شبورة مائية صباحا تكون كثيفة أحيانًا: علي بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والي القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة.

يوم الخميس المقبل:

شبورة مائية صباحًا تكون كثيفة أحيانًا: علي بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والي القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء

يوم الجمعة المقبل: انخفاض في درجات الحرارة بحوالي (2-3) درجات ليسود طقس مائل للدفء نهارا بارد الي شديد البرودة ليلًا

شبورة مائية صباحا تكون كثيفة احيانا: علي بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والي القاهرة الكبري والوجه البحري وشمال الصعيد والسواحل الشمالية ووسط سيناء ومدن القناة.

يوم السبت المقبل:

شبورة مائية صباحا: علي بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والي القاهرة الكبري والوجه البحري وشمال الصعيد والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء

نشاط الرياح: علي مناطق من جنوب سيناء

يوم الأحد المقبل:

شبورة مائية صباحا: علي بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والي القاهرة الكبري والوجه البحري وشمال الصعيد والسواحل الشمالية ووسط سيناء ومدن قناة.

يوم الإثنين المقبل:

امطار خفيفة إلي متوسطة: علي مناطق من السواحل الشمالية الغربية.

شبورة مائية صباحا: علي بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والي القاهرة الكبري والوجه البحري وشمال الصعيد والسواحل الشمالية ووسط سيناء ومدن قناة.

نشاط الرياح: علي مناطق من السواحل الشمالية الغربية.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار، موضحة أنه يتم تحديث التنبؤات يوميا