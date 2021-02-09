صرخة مواطنعاجل
استغاثة إلى وزيرة التضامن الاجتماعي من ظلم وتعنت الشؤون الاجتماعية بمركز طوخ
استغاثة إلى وزيرة التضامن الاجتماعي من ظلم وتعنت الشؤون الاجتماعية بمركز طوخ
نستغيث ونستنجد من :-
السيدة الاستاذة مديرة ادارة الشؤون الاجتماعية بمركز ومدينة طوخ باالقليوبية
السادة الاساتذة الافاضل مسؤولي وحدة الشؤون الاجتماعية بقرية الدير مركز طوخ بمحافظة القليوبية
السادة الاستاذة الافاضل مسؤولي مديرية التضامن الاجتماعي باالقليوبية
السادة الاستاذة الافاضل مسؤولي وزارة التضامن الاجتماعي
السيد الاستاذ المستشار الاعلامي لوزارة التضامن الاجتماعي
السيدة الاستاذة مها اسماعيل مسؤولة الاعلام المرئي والمقروء بوزارة التضامن الاجتماعي
السيدة الاستاذة مدير عام المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بوزارة التضامن الاجتماعي
السيد الاستاذ المدير الميداني لبرنامج تكافل وكرامة بوزارة التضامن الاجتماعي
السادة الاساتذة الافاضل مسؤولي قطاع الحماية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي
[٨/٢ ٦:٣٩ ص] +20 101 884 6712: منذ 27/7/2020 تم تسجيل حالة السيدة/ اماني حسن محمد حسن والمريضة بعدة امراض مزمنة وهي تليف باالكبد وتضخم باالطحال ومرض السكر والضغط وتم تسجيل الحالة بوحدة الشؤون الاجتماعية بقرية الدير التابعة لادارة الشؤون الاجتماعية بمركز ومدينة طوخ بمحافظة القليوبية عبر جهاز التابليت بوحدة الشؤون الاجتماعية بقرية الدير بطوخ باالقليوبية بتاريخ 27/7/2020 وافادت وزارة التضامن الاجتماعي ووحدة الشؤون الاجتماعية بقرية الدير بطوخ باالقليوبية باان حالة السيدة/اماني حسن محمد حسن مقبولة لاستحقاق كارت معاش كرامة وتم ارسال بيانات حالة المواطنة للشركة المختصة بااصدار الكروت وانا فيزا كارت معاش كرامة للمواطنة تحت الاصدار باالشركة المختصة بااصدار كارت معاش كرامة للمواطنة وتم التواصل مع الشركة المختصة بااصدار كارت معاش كرامة للمواطنة مرارا وتكرارا بشأن عما اذا ورد الي الشركة المختصة بااصدار كارت معاش كرامة للمواطنة من عدمه فاافادت الشركة المختصة بااصدار كارت معاش كرامة للمواطنة باانة لم يرد اي بيانات بخصوص اصدار كارت معاش كرامة للمواطنة من قبل وزارة التضامن الاجتماعي
وتم التواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي اليوم الاحد 31/1/2021 لابلاغهم باان الشركة المختصة بااصدار كارت معاش كرامة للمواطنة لم يرد لها اي بيانات بخصوص اصدار كارت معاش كرامة للمواطنة واكدت وافادت وزارة التضامن الاجتماعي باانة تم ارسال حالة السيدة/اماني حسن محمد حسن الي الشركة المختصة بااصدار كارت معاش كرامة للمواطنة وفيزا كارت معاش كرامة للمواطنة تحت الاصدار من قبل الشركة المختصة بااصدار كارت معاش كرامة للمواطنة
بتاريخ 13/10/2020 تم تقديم شكوي عبر منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء والشكوي من مسؤولي وزارة التضامن الاجتماعي والشكوي برقم 3161484 وتم احالة الشكوي الي وزارة التضامن الاجتماعي لفريق برنامج تكافل وكرامة والمدير الميداني لبرنامج تكافل وكرامة بوزارة التضامن الاجتماعي وبتاريخ 14/10/2020 تم الرد من وزارة التضامن الاجتماعي علي منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء باانة تم احالة الشكوي الي فريق برنامج تكافل وكرامة بوزارة التضامن الاجتماعي وسيتم موافاتكم باالرد علي الشكوي ومنذ تاريخ تقديم الشكوي وحتي الان لم يتم الرد او اتخاذ اي اجراء او التواصل مع الشكوي من قبل وزارة التضامن الاجتماعي ومن قبل منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء ولم يتم اصدار كارت معاش كرامة للسيدة/ اماني حسن محمد حسن حتي الان من قبل وزارة التضامن الاجتماعي ومن قبل الشركة المختصة بااصدار كارت معاش كرامة