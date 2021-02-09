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ارتفاع أسعار الذهب في محلات الصاغة ألبوم الثلاثاء
ارتفاع أسعار الذهب في محلات الصاغة ألبوم الثلاثاء
سجلت اسعار الذهب في السوق المحلية صباح ألبوم
ارتفاع بعد الانخفاض فى الأيام الماضية
ومع بداية التعاملات اليوم الثلاثاء، ارتفع سعر جرام الذهب بنحو 7 جنيهات، بعد أن مرت أسعار الذهب بحالة تراجع كبير في أسواق الذهب والصاغة خلال الأسبوع الماضي
حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 سجل 803 جنيها، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 688.25 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 إلى 917.75 جنيه، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6424 جنيهًا.
تعافت أسعار الذهب عالمياً بنهاية تعاملات يوم الإثنين، مع آمال إقرار حزمة التحفيز الأمريكية.