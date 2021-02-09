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ارتفاع أسعار الذهب في محلات الصاغة ألبوم الثلاثاء

ارتفاع أسعار الذهب في محلات الصاغة ألبوم الثلاثاء

سجلت اسعار الذهب في السوق المحلية صباح  ألبوم

ارتفاع بعد الانخفاض فى  الأيام الماضية

ومع بداية التعاملات اليوم الثلاثاء، ارتفع  سعر جرام الذهب بنحو 7 جنيهات، بعد أن مرت أسعار الذهب بحالة تراجع كبير في أسواق الذهب والصاغة خلال الأسبوع الماضي

حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 سجل 803 جنيها، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 688.25 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 إلى 917.75 جنيه، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6424 جنيهًا.

تعافت أسعار الذهب عالمياً بنهاية تعاملات يوم الإثنين، مع آمال إقرار حزمة التحفيز الأمريكية.

 

 

وجاء صعود المعدن الأصفر مع تركيز المستثمرين على احتمالات إقرار حزمة تحفيز أمريكية كبيرة، مما يعزز من جاذبية الذهب باعتباره تحوطًا من التضخم.

ومهد الرئيس جو بايدن وحلفاؤه الديمقراطيون في الكونجرس الطريق لحزمة الإغاثة من الوباء البالغة 1.9 تريليون دولار، حيث وافق المشرعون على مخطط الموازنة الذي سيسمح لهم بتعزيز خطة بايدن في الأسابيع المقبلة حتى دون دعم جمهوري.

وعززت أسعار الذهب مكاسبه مع تحول الدولار وعوائد السندات الأمريكية للهبوط خلال التداولات.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم أبريل  بنحو 1.2 بالمائة، ما يعادل 21 دولاراً، ليصل إلى 1831.90 دولار للأوقية.

وزاد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 1 بالمائة إلى 1831.61 دولار للأوقية.

وانخفض مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنسبة هامشية 0.09 بالمائة إلى 90.96.

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