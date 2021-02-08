فوز مجدى المهدى بمنصب نقيب المحامين فى شمال القليوبية
كتب عمرودسوقى هريدى
أعلنت اللجنه المشرفه علي أنتخابات نقابه المحامين بالقليوبيه اليوم الأثنين فوز مجدي المهدي بمقعد نقيب محامين نقابه شمال القليوبيه وفي العضويه مصطفي السعداوي ببندر بنها وعماد شندي عن مركز بنها وعمرو الحوي بمقعد الشباب فيما تجري عمليات فرز الأصوات بنقابه جنوب القليوبيه وجرت الأنتخابات وسط الأجراءات الأحترازيه والوقائيه لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد بجانب عدد من الضوابط التي وضعتها اللجنه القضائيه المشرفه علي الأنتخابات وهي عدم التصوير داخل اللجان وعدم الأدلأء بأي تصريحات صحفيه خلال عمليه الفرز والأعلان يكون من خلال اللجنه المشرفه مع التأكيد علي ضروره أتباع الأجراءات الأحترازيه لمواجهه أنتشار فيروس كورونا .