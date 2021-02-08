شاهد بالصور توفيق عكاشة يهدى وزارة الزراعة فيديوهات لمشروع تحديث الرى الحديث مفاجئ للجميع
كتبت إلهام فايد
الإعلامي الدكتور توفيق عكاشه
يهدي قناة مصر الزراعية التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي فيديوهات ترويجية لمشروع تحديث الري من أجل تشجيع المزارعين على الاشتراك في منظومة الري الحديث والحقلي
عكاشة يوضح من خلال الفيديو أهمية تحديث الري في ترشيد المياه وزيادة الإنتاجية وتخفيض مستلزمات الإنتاج وايضا زيادة مساحة الرقعة الزراعية وتخفيض تكاليف الطاقة والأسمدة والمبيدات ومكافحة الحشائش
عكاشة قام بتصوير الفيديوهات في مزرعة محاصيل منزرعة بالفول والقمح تستخدم اساليب الري الحديث في الزراعة وهو مرتديا الجلباب البلدي وسط المزراعين
صرح بذلك احمد ابراهيم المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي
والجدير بالذكر أن وزارة الزراعة حاليا تقوم بتحديث الري في مليون فدان مناصفة مع وزارة الموارد المائية والري كمرحلة أولى من مشروع تحديث الري .