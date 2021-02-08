حزب مصر بلدى بالقليوبية يشيد بآخر التطورات بمستشفى جامعة بنها بقيادة الدخاخني
فى لفته إنسانية وأثناء تواجد الإعلامية إلهام فايد أمينة المرأة بحزب مصر بلدى بالقليوبية ومدير جريدة التايم المصرية بمستشفي الجامعة ببنها للاطلاع على آخر التطورات داخل المستشفى بصحبة الدكتور عمرو الدخاخني مدير عام المستشفى فوجئت بحاله انسانية تستغيث بها وعلي الفور تم الكشف علي الحالة الإنسانية وعمل الفحوصات اللازمة وتم حجز الحالة لمتابعة حالتها الصحية
وهذا ليس بجديد علي إدارة مستشفى الجامعة ببنها بقيادة الدكتور عمرو الدخاخني مدير عام المستشفى
وأشادت أمينة المرأة بالحزب بالأستاذ الدكتور محمد سعيد جراح المخ والأعصاب بالمستشفى علي المجهود المبذول والرائع الذي يقوم به تجاه المرضى
كما نقدم ايضا الشكر والتقدير للأستاذة أماني طلعت مدير مكتب خدمة المواطنين بالجامعة علي الجهد المبذول منها لخدمة المرضي وتذليل كافة العقبات لهم .
ويأتي هذا النشاط من امانة حزب مصر بلدى بالقليوبية بقيادة الأمين العام احمد متولى
وان هناك تنسيق بين جميع أمانات الحزب بالقليوبية للمشاركة المجتمعية وحل مشاكل الجماهير
ويأتي هذا النشاط بناء على توجيهات سيادة اللواء سيف الإسلام عبدالباري رئيس حزب مصر بلدى بتفعيل دور الحزب والنزول للشارع والتعرف عن قرب بالمشاكل التي يعاني منها المواطنين والعمل على حلها
وعلي جانب آخر أشاد سيف الاسلام بالدور الذي يقوم به فخامة الرئيس عبدالفتاح السيس لتوفير حياة كريمة لجميع المصريين .