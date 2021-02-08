التايم المصرية تهنئ الأنسة مريم نجلة صقر الإعلام المصري بعيد ميلادها

يهنئ فريق عمل جريدة التايم المصرية الأنسة الجميلة والرقيقة مريم نجلة صقر الإعلام المصري أحمد رجب، بعيد ميلادها ونتمنى لها عام مليئ بالسعادة وتحقيق الأمنيات.

Happy birthday

أسمع صوت الطيور تغني وصوت البحار والأمواج تتراقص رأيت الشمس تبتسم فكم أنا سعيدة بهذا اليوم وكم أنا اشعر بالسعادة في يوم ميلادك ” كل عام وأنتى بأحسن حال كل عام وأنتي بخير وسعادة.