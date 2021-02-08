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التايم المصرية تهنئ الأنسة مريم نجلة صقر الإعلام المصري بعيد ميلادها 

التايم المصرية تهنئ الأنسة مريم نجلة صقر الإعلام المصري بعيد ميلادها 

التايم المصرية تهنئ الأنسة مريم نجلة صقر الإعلام المصري بعيد ميلادها 
الإعلامي أحمد رجب ومريم

يهنئ فريق عمل جريدة التايم المصرية الأنسة الجميلة والرقيقة مريم نجلة صقر الإعلام المصري أحمد رجب، بعيد ميلادها ونتمنى لها عام مليئ بالسعادة وتحقيق الأمنيات.

Happy birthday

عيد ميلاد مريم

أسمع صوت الطيور تغني وصوت البحار والأمواج تتراقص رأيت الشمس تبتسم فكم أنا سعيدة بهذا اليوم وكم أنا اشعر بالسعادة في يوم ميلادك ” كل عام وأنتى بأحسن حال كل عام وأنتي بخير وسعادة. 

يا رب دائمًا الفرحة تملأ حياتك يا رب دائمًا السعادة تملأ وجهك كل عام وأنت بخير.

 

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