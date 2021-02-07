مريم سعيد صالح في نسل الاغراب برمضان وقريبا في حلوة الدنيا سكر

دعاء سنبل

تشاهدون الفنانة مريم سعيد صالح بعد أيام قليلة في حلوة الدنيا سكر مع الفنانة هنا الزاهد في إحدى الحكايات .. حيث أن مسلسل حلوة الدنيا سكر» تدور فكرته عن 9 قصص مختلفة، كل قصة تعرض في 5 حلقات متصلة. ولكل قصة فريق عمل مختلف من حيث الكاتب والأبطال مع وجود هنا الزاهد في جميع القصص بأحداث المسلسل، ومن إخراج خالد الحلفاوي وكريم أبوذكري.

ويضم المسلسل نخبة كبيرة من ضيوف الشرف، ووقع الاختيار على مؤلفي القصص التسعة وهم إياد صالح، ضياء محمد، فيدرا أحمد المصري، هشام إسماعيل، هند فايد، محمد جلال، إيهاب بليبل، وأيمن الشايب.

وصرحت الفنانة مريم سعيد صالح بانها تشارك في مسلسل “نسل أغراب” بدور مختلف في رمضان،2021 وتظهر بـ كاريكتر جديد تقوم بدورخالة الفنان أمير المسلسل.

“نسل الأغراب” من أضخم إنتاجات الدراما التليفزيونية فى رمضان 2021، حيث يضم العديد من النجوم الكبار وعلى رأسهم أحمد السقا وأمير كرارة، ومى عمر، ودياب، وفردوس عبد الحميد، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، أحمد فهيم وانجى المقدم، ومحمد مهران، وعدد آخر من الفنانين.

ويعد مسلسل “نسل الأغراب”، هو التعاون الأول بين كرارة والسقا في الدراما، حيث قدما سويًا أكثر من عمل في السينما، وتدور أحداثه فى إطار من الإثارة والتشويق وصراع قوى بين بطلي العمل، كما أن المسلسل يتضمن العديد من المواقف المؤثرة والإنسانية رغم مضمونه التنافسى.

الجدير بالذكر أن الفنانة مريم سعيد أخرمساركتها كان مسلسل بحر مع النجم ماجد المصري، وكان لها مشاركة مميزة في مسلسل الضاهر مع الفنان محمد فؤاد وتامر عبد المنعم.