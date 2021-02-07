سيد معوض: يحذر موسيماني من لعب مباراة دفاعية أمام بطل اروبا
كشف سيد معوض، لاعب الأهلي الأسبق ومدرب منتخب مصر الحالي، أهمية رمضان صبحي لاعب بيراميدز لمنتخب مصر، موضحا أن اللاعب لا بد أن تكون لديه القدرة والشخصية للتعامل مع كافة الضغوط التي يتعرض لها.
وقال معوّض في تصريحات اعلامية، عن مشاركة الأهلي بمونديال الأندية، والمباراة المرتقبة أمام بايرن ميونخ الاثنين في نصف نهائي المونديال، قائلا: “عندما نتحدث عن مباراة بايرن ميونخ، يجب أن نضعها في الإطار الطبيعي، تواجه أحد أفضل الأندية”.
ويرى مدرب منتخب مصر أن بايرن ميونخ له أفضلية لكن الأهلي يلعب بدون ضغوط، ويجب أن يكون الجميع في كامل تركيزهم ويلعبون مباراة للتاريخ.