حكاية ولها العجب عمر الشريف والعالمية .. إرداة الله فوق توقعات البشر

فعلاً إرداة الله فوق توقعات البشر .. هحكيلكم حكاية من الزمن الجميل .. هنتُعلم منها أن القدر دائماً له حسابات أخرى، وأن الله لا يختار لنا دائما غير الأصلح .. فلا تتعجلوا لن يأخذ أحد رزق غيره مهما حدث فكل شئ مكتوب عند خالق الكون ..

تعالوا معايا واعرفوا الحكاية .. “عُمر الشريف” لما كان بيمثل فيلم “في بيتنا رجل “اختلف مع المنتج عشان أعطاه أجر اقل من “رشدي أباظة” ..

الغريب إن الفيلم يعتبر بطولة “عُمر” بس إسم “رشدي” وقتها هو اللى كان هيجيب الجمهور .. “عُمر” ماكنش هيكمل وكان هينسحب خصوصًا إن تغيير أجره حصل بعد ما كان أتفق خلاص ..

جزءمن فيلم في بيتنا رجل

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بس بعدها كمل تصوير الفيلم على مضض وكان بحسب كلامه في برنامج ” تجربتي ” مع ” طارق حبيب “. وبسبب الموقف السخيف ده كان في اقل درجات تركيزه وهو بيمثل ..

وهما في نص التصوير للفيلم جه مصر المخرج الإنجليزي المعروف “ديفيد لين” في زيارة سريعة علشان يتفرج على الممثل المصري اللي إسمه “رشدي أباظة”. ويختاره بطل لـ فيلم “لورنس العرب” بناءًا على ترشيحات له من بعض اصدقائه ..

ودخل المخرج يتفرج على تمثيل “رشدي” أثناء التصوير فيعجبه “عُمر الشريف ” اللي كان بيمثل أصلاً من غير نِفس. هو اللى يلفت نظر .. ويختاره المخرج الإنجليزي هو بدل “رشدي أباظة”.. ليقزم ببطولة فيلم” لورانس العرب “. ثم يبدأ من هنا مشوار “عُمر الشريف” في السينما العالمية !

اظن بعد هذا الموقف، يجب أن نتعلم .. أن القدر دائما شايل لنا الأحسن دايماًً .. أصبروا وانتظروا عوض الله فدائماًً عنده الأفضل.