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عاجل ننشر اسعار الذهب اليوم السبت في محلات الصاغة
عاجل ننشر اسعار الذهب اليوم السبت في محلات الصاغة
سجلت اسعار الذهب في السوق المحلية صباح اليوم في بداية تعاملات اليوم السبت
بعد ارتفاع أسعار الذهب فى السوق المحلية ، خلال تعاملات أمس، وقفز سعر الذهب بقيمة تراوحت بين 7 جنيهات و9 جنيهات، بينما زاد عيار 21 بقيمة بلغت 8 جنيهات بسعر الجرام الواحد دون المصنعيةوسجل أسعار الذهب في مصر، والتي قد تختلف من محل صاغة لآخر، طبقًا للنطاق الجغرافي على مستوى محافظات الجمهورية.
سجلت أسعار الذهب في مصر اليوم، عيار 21 نحو 794 جنيهًا، وعيار 18 نحو 681 جنيهًا، وعيار 24 نحو 907 جنيهات، والجنيه الذهب سجل نحو 6352 جنيها.
بعد أن شهدت أسعار الذهب في مصر، خلال تعاملات شهر يناير 2021، حالة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض، مالت إلى الانخفاض.
وتذبذبت أسعار الذهب في مصر، انعكاسا لتذبذب أسعارها عالميا بين التراجع والزيادة نتيجة حالة عدم اليقين بين المستثمرين، مع استمرار انتشار فيروس كورونا، ما دفع المستثمرون للجوء للاستثمار في الملاذ الآمن وهو الاستثمار في الذهب في أوقات الأزمات.