صحيفتان إماراتيتان: تشكيل حكومة ليبية مؤقتة جديدة ينهي الانقسام
اكدت صحيفتا (الاتحاد) و(البيان) الإماراتيتان، أن تشكيل حكومة ليبية مؤقتة جديدة يمهد لإجراء انتخابات خلال العام الحالي، وينهي حالة الاقتتال والانقسام بين أطراف الصراع.
وذكرت صحيفة (الاتحاد) -في افتتاحيتها اليوم السبت، تحت عنوان “ليبيا.. مستقرة وآمنة”- أن الإمارات من أول الدول التي سارعت للترحيب بتشكيل السلطة التنفيذية الليبية الجديدة، ترجمة لنهجها الداعم للجهود المبذولة لإحلال الاستقرار والسلام، وتأكيدًا لموقفها الثابت في الدعوة إلى الحوار كأفضل طريق لحل الصراعات.