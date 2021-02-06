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حزب مصر بلدي ونواب وشخصيات عامة يطلقون مبادرة دعم سياسة مصر الخارجية
حزب مصر بلدي ونواب وشخصيات عامة يطلقون مبادرة دعم سياسة مصر الخارجية
حزب مصر بلدي ونواب وشخصيات عامة يطلقون مبادرة دعم سياسة مصر الخارجية في ضوء التغيرات السياسية الدولية جاء ذلك خلال الصالون الشهري لحزب مصر بلدى الذي اقيم صباح اليوم السبت الموافق ٦ فبراير ٢٠٢١ بمقر الامانة العامة لمحافظة القليوبية والذي نظمته امينة المرأة بالمحافظة الاستاذة الهام فايد
حيث اصدر البيان التالي
انه منذ ان تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم في يونيو ٢٠١٤م حرصت مصر على إقامة علاقات متوازنة مع جميع دول العالم شرقًا وغربًا، شمالًا وجنوبًا. وعززت روابط عميقة مع مختلف البلدان سواء مع الدول العربية والأفريقية الشقيقة، أو مع القوى الكبرى، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الامريكية وأوروبا واليابان، والانفتاح على قوى أخرى؛ مثل: روسيا والصين.
وفى هذا السياق جاءت الزيارات الخارجية التي قام بها الرئيس السيسي، وحرصه على المشاركة في القمم والمحافل الإقليمية والدولية بخلاف زياراته الثنائية لدول العالم لتصب في مصلحة مصر سياسيًا واقتصاديًا.
ومن هذا المنطلق أكد المشاركون في ندوة حزب مصر بلدى بالقليوبية اليوم دعمهم الكامل للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسى ولسياسة مصر الخارجية في ظل التحديات والظروف الاستثنائية لتستمر في الدفاع عن المصالح العليا للدولة المصرية، على الرغم مما يعصف بالبيئة الإقليمية والدولية من توترات وأحداث غير مسبوقة في وتيرتها وحدتها وتنوعها؛ وعلى رأسها تلك المرتبطة بتبعات تفشي جائحة فيروس كورونا، واستمرار تعقد المشهد الإقليمي نتيجة لتناميه التدخلات الخارجية الهدّامة في شؤون المنطقة.
وقد وقع علي البيان السادة
الوزير اللواء سيف الاسلام عبد الباري رئيس حزب مصر بلدي
النائب ابو سريع امام نائب حزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ
الدكتور مصطفي الشربيي الامين العام ونائب رئيس حزب مصر بلدي
الدكتور رمضان عرفة وكيل وزارة بالهيئة العامة للاستعلامات
الاستاذ أحمد متولي امين عام محافظة القليوبية لحزب مصر بلدي
الدكتور عبد الفتاح السيد استاذ التاريخ بجامعة عين
الدكتور مجدي عثمان نائب رئيس حزب مصر بلدي للمنطقة المركزية
الاستاذ حسام الدين محمود امين شباب الجمهورية بحزب مصر بلدي
الاستاذ محمد البطران رئيس اتحاد شباب محامين مصر بالنقابة العامة للمحامين