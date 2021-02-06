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تعرف علي أسعار الدواجن صباح اليوم السبت
تعرف علي أسعار الدواجن صباح اليوم السبت
سجلت أسعار الدواجن، فى السوق المحلية حالة من الاستقرار على مستوى المحافظات، اليوم السبت
وسجل سعر كيلو الدجاج البلدي للمستهلك العادي في محلات التجزئة ما بين ٣٠ إلى ٤٥ جنيهًا، وكانت محافظة البحيرة الأقل سعرًا، فتراوح سعر كيلو الدواجن البيضاء ما بين ٢٢إلى ٣٥جنيهًا، بينما كانت محافظة الوادي الجديد الأعلى سعرًا.
وبلغ سعر كيلو الدواجن البلدية المبرد ما بين ٣١ و٤٠جنيهًا، وتعتبر محافظة أسوان هي الأعلى سعرًا، في حين بلغ سعر كيلو الدواجن البيضاء المبرد ما بين ٢٤ إلى ٤٢ جنيهًا وكانت محافظة البحر الأحمر هي الأعلى سعرًا.
في هذا السياق كشف الدكتور أمير إسكندر عضو الاتحاد العام لمنتجي الدواجن والخبير في صناعة الدواجن، أهمية صدور قانون 70 لسنة 2009 بشأن تنظيم تداول بيع الطيور والدواجن الحية وعرضها للبيع واللائحة التنفيذية وفقا للقرار الوزاري رقم 941 لسنة 2009 الصادر عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.