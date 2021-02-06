القنان عماد حمدي في مذكراته نادية الجندي ذلتني وأخدت شقى عمري

بمناسبة ذكرى فتى الشاشة الأول، عماد حمدي جاءنا لكم بإعترافات من مذكراته .. و التى نشرت عام 1984م ، فى كتاب بعنوان ” عماد حمدى أشهر فتى شاشة ” عن دار اخبار اليوم للنشر والتى وقامت بكتابتها الناقدة و الصحفية ايريس نظمى عن علاقته بزوجته الثالثة و الأخيرة نادية الجندى والذى جاء نصه كالتالى ..

أول مرة التقى عماد حمدى بنادية الجندى كان من خلال فيلم ” زوجة من الشارع ” .. وكان من بطولة هدى سلطان و كمال الشناوى ،

و اعجب بها عماد فقال انها كانت شابة و جميلة و كلها حيوية و كان عماد قد مر عليه ست سنوات عازبا بعد طلاقه من شادية ،

و كان لا يبخل عليها بنصائحه و توجيهاته أثناء تصوير الفيلم وبعد انتهائه ، تزوجها عماد عام 1961م ، و بعد عام انجب منها ابنهم هشام و كان فرق العمر بينهم 20 عاما ،

و لحبه لها و لانها كانت طموحة فلقد انتج لها الفيلم الاستعراضى بمبة كشر ، و كان من اخراج حسن الامام ، و كانت تكاليف الفيلم مرتفعة من ملابس و ديكور و اجور و استعراضات و وضع فيه عماد كل أمواله ،

و حتى يتجنب متاعب الضرائب كتب الفيلم باسمها و اتفق معها على أن يأخذ نسبه من الايرادات ،

و نجح الفيلم نجاحا كبيرا ..

ولكن نادية رفضت أن تعطيه أى مبالغ من إيراداته و استولت عليها كلها ،

كما استولت ايضا على شقته بالزمالك المكونة من 9 غرف وهى أصلا شقتين ضمهما معا ..

و كان قد أسسها بأفخر الاثاث و التحف و اضطر بعد 13 سنه زواج أن يطلقها ،

و يؤكد عماد إنهم إنفصلوا قبل هذا التاريخ بسبب الخلافات الكثيرة بينهم ..

كما انه لا ينكر انه عمل معها فى بعض الافلام بعد زواجها من المنتج محمد مختار ، محاولا تجنب المشاكل معها ، و كمصدر للرزق حيث لم يعد مطلوبا كثيرا فى الافلام ..

و اضطر أن يعيش مع زوجته السابقة فتحية شريف ، و إبنهم نادر و أولاده فى شقة متواضعه مكونه من حجرتين ،

ولكنها لم تتركه فى حاله و كانت تثير معه المشاكل و هددته أنها بامكانها أن تستولى على شقته تلك أيضا ،

و كانت تثير الخلافات بين إبنها هشام و أخيه نادر و توقع بينهم العداوة ..

فكانت بالنسبه له كابوسا كبيرا ،

و عاش اواخر حياته مكتئبا و حزينا بعد ان ضاع منه كل شئ حتى ان الكاتبة ايريس نظمى التى كتبت مذكراته تؤكد أنها لم تجد منضدة فى شقته لوضع المسجل عليه لتسجيل مذكراته ..

و عندما أرادت الكاتبة أن يهندم من هيئته قليلا لزوم التصوير أشاح بيده لها و لم يكترث وظهرت الصور وهو فى حالة إكتئاب و حزن .. وجدير بالذكر أيضا أن حالته إزدادت سوء بعد وفاة شقيقه التوأم عبد الرحمن ..

عماد حمدى وشقيقه التوأم عبد الرحمن ..

الفنان الكبير عماد حمدي كان له أخ توأم اسمه “عبدالرحمن” ، وما لا يعلمه الكثيرون أن “عبدالرحمن” سبق عماد في التمثيل السينيمائى ، وظهر على الشاشة قبل أخيه عماد ..

ومن شاهد فيلم “عايدة” لـ أم كلثوم والفنان الراحل عباس فارس ، يظن أن شخصية الدكتور عبدالسلام الدكتور المعالج لأمين باشا ، أداها عماد حمدى ،

ولكن هذا غير صحيح ، فمن قام بها أخوه عبد الرحمن ، ولم يكن حينها عماد شق طريقه الفنى ..

ويعتبر هذا الفيلم هو التجربة الفنية الوحيدة لعبد الرحمن حمدي في التمثيل ،

وبعدها تقدم لاختبارات وزارة الخارجية ، وقبل للعمل في الوزارة حتى أصبح سفيرًا لمصر في عدد من الدول ..

وظهر عماد حمدي بعد مرور ثلاثة سنوات ، من فيلم “عايدة” وتحديدًا عام 1945م ، حيث كانت بدايته الفنية وقدم أول فيلم وهو “السوق السوداء” ،

وأصبح فنان شهير وقدم خلال حياته الفنية ما يقارب من 300 عمل فني ..

وُلد الشقيقان ، عبدالرحمن حمدي وعماد حمدي ، عام 1909م ، بمحافظة سوهاج ،

وتوفى عبدالرحمن في عام 1983م ، قبل عام من رحيل شقيقه عماد حمدي ، والذي أصيب بالعمى والاكتئاب بسبب وفاة شقيقه التوأم حتى لحق به عام 1984م ..

وفاة عماد حمدي

وتوفى فتى الشاشة الفنان عماد حمدى مكتئبا و مقهورا و حزينا و فقيرا ، فى 28 يناير عام 1984م ، بعد حياة طويله حافلة بالعطاء الفنى …

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