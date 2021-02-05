وداعاً .. فارس الدراما العربية عزت العلايلي “نبذة عنه وموعد الجنازة”

كتبت: دعاء سنبل

رحل عن عالمنا صباح اليوم الفنان عزت العلايلي .. عن عمر ناهز الـ 86 عاماً. ولد الممثل المصري في القاهرة، وحصل على البكالوريوس في المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1960.

وعمل فترة كمعدّ برامج تلفزيونية، قبل أن تأتيه الفرصة من خلال فيلم «رسالة من إمرأة مجهولة» الذي إعتبر أوّل أعماله التمثيلية في السينما. قدّم العلايلي باقة كبيرة من المسلسلات التي أغنت التاريخ الفني المصري. تعاول الراحل مع المخرج المصري الراحل يوسف شاهين في فيلم الإختيار .. كتابة وإخراج شاهين . الذي عرض عام 1970. وفي العام نفسه .. كرر العلايلي تعاونه مع شاهين في فيلم المخرج «الأرض» (كتابة عبد الرحمن الشرقاوي). وفي العام 1977 حضر العلايلي في فيلم «السقا مات» مع المخرج صلاح أبو سيف.

وأصبح العلايلي ثابتاً في الدراما المصرية حيث شارك في عشرات الأعمال في تسعينيات القرن الماضي أبرزها مسلسل “بوابة الحلواني” “تأليف محفوظ عبد الرحمن وإخراج إبراهيم الصحن” الذي قدّم منه أربعة مواسم ناجحة. العمل تاريخي عالج في مواسمه مرحلة حكم الخديوي إسماعيل لمصر.

وكذلك حضر في مسلسل «خان القناديلي» “قصة وسيناريو أحمد الزناري، وإخراج إبراهيم الشوادي” عام 2003. وآخر مشاركاته كانت في مسلسل «قيد عائلي» “إخراج تامر حمزة وتأليف محمد رجاء”العام 2019. وفي المسرح، شارك في عدة مسرحيات من أهمها” أهلا يا بكوات”،” ثورة قرية”.

ونعى الفنان أشرف زكي نقيب “المهن التمثيلة» العلايلي، ونشر عبر حسابه صورة للفنان الراحل، قائلاً” البقاء لله فارس الدراما العربية” . و أوضح نجله محمود أن صلاة الجنازة ستقام بعد عصر اليوم في مسجد المروة بجوار مستشفى دريم لاند.