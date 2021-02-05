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نتنياهو يعتزم تعيين أول وزير مسلم عن حزب الليكود

نتنياهو يعتزم تعيين أول وزير مسلم عن حزب الليكود

تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، بتعيين أول وزير عربي مسلم في حكومته المقبلة.

وقال نتنياهو الذي يتزعم حزب الليكود إنه ينوي تعيين مرشح الكنيست عن الحزب نائل الزعبي البالغ من العمر 49 عاما وزيرا في الحكومة المقبلة، بحسب صحيفة “جيروزاليم بوست”.

 

 

ومتحدثا مع الزعبي في مقر إقامته الرسمي بالقدس المحتلة، قال نتنياهو إن: الزعبي سوف يعين كوزير مسؤول عن النهوض بالمجتمع العربي في إسرائيل.

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي: “أنا فخور بأن نائل الزعبي المعلم المحترم الذي كرس حياته للنهوض بالمجتمع العربي انضم إلى حزب الليكود”.

 

 

وتابع قائلا: “هذه هي أول مرة ينضم فيها مواطن عربي مسلم إلى حزب الليكود”.

وبعد أسابيع من التكهنات، كشف نتنياهو أن الزعبي وهو مدير مدرسة عربية من قرية “نين”، بضواحي مدينة الناصرة، سيكون أول مرشح عربي على الإطلاق عن حزب الليكود.

ولكن تم الكشف مؤخرا أنه سيحل في المرتبة الـ 39 من قائمة الحزب، وهو ما يعني أن فرص فوزه منعدمة في الانتخابات المقررة في 23 مارس المقبل.

 

 

ودعا نتنياهو المواطنين العرب إلى أن يدلوا بأصواتهم لصالح الليكود بدلا من القائمة المشتركة (تضم 4 أحزاب العربية) التي شهدت انقساما يوم الخميس

وكالات

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