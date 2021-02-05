نادية لطفي” لويز الشرق ” .. محطات هامة من حياتها في ذكراها الأولى

كتبت: دعاء سنبل



نادية لطفي “لويز الشرق” .. الشقراء صاحبة النظارة السوداء ، هي واحدة من نجمات الصف الأول في زمن العملاقة والفن الجميل. وهي أحد جميلات السينما المصرية.

“نادية لطفي ” أسمها الحقيقي “بولا محمد لطفي شفيق ” ولد في 3 يناير عام 1937م ، في حي عابدين بالقاهرة حصلت “نادية” على دبلوم المدرسة الألمانية بمصر عام 1955م. وكانت بداية المشوار الفني للفنانة “نادية لطفي” بعد أن اكتشفها المخرج “رمسيس نجيب”. و الذي قدمها للسينما أول مرة من خلال فيلم “سلطان” عام 1959م. كما اختار لها الاسم الفني “نادية” اقتباساً من شخصية فاتن حمامة في فيلم “لا أنام”.



لاقت “نادية” قبولاً واسعاً في بداياتها ولكن كانت البداية الحقيقية للشهرة والنجومية عقب فيلم ” النظارة السوداء” عام 1963 م. فاستمرت في نجاحاتها المتتالية من خلال إجادة الأدوار المتنوعة بين الرومانسي في فيلم “الخطايا”. والبنت الارستقراطية الشقراء في فيلم ” قاع المدينة ” كما لمعت في دور بنت الليل بفيلم “السمان والخريف”.

رصيدها الفنى وأعمالها

رصيدها الفني “نادية لطفي” حوالي 75 فيلماً سينمائياً على مدار 30 عاماً ومن ابرز أعمالها : ” الناصر صلاح الدين ، السبع بنات. وحياة عازب /،الخطايا ، أبي فوق الشجرة ، السمان والخريف ،النظارة السوداء ، للرجال فقط ، بين القصرين.و عدو المرأة ، الإخوة الأعداء” وغيرها الكثير من الأعمال ، قدمت “نادية” عمل تلفزيوني واحد بعنوان “ناس ولاد ناس” بالإضافة إلى عمل مسرحي وحيد أيضاً بعنوان “بمبة كشر”.

وفسرت النجمة قلة أعمالها التلفزيونية والمسرحية، قائلة : “أنا مش بنت التلفزيون ، وقدمت مسلسل “ناس ولاد ناس” . كنوع من التنوع وهذا ينطبق أيضا على تجربتى الوحيدة فى المسرح ، فأنا أعشق السينما ، واستفدت علما وخبرة من تجاربى فى المسرح والتلفزيون أضافت لى فى السينما”.

6 افلام في أعظم 100فيلم بالسينما المصرية من نصيبها



وكان للفنانة “نادية لطفي” نصيب كبير بين أعظم 100 فيلم فى السينما، وذلك ب 6 أفلام وهى ” المومياء، الناصر صلاح الدين ، الخطايا ، أبى فوق الشجرة ، المستحيل ، السمان والخريف”.

حصلت “نادية لطفي” الكثير من الجوائز خلال مشوارها الفني حيث حصلت على جائزة المركز الكاثوليكي عن فيلم “السبع بنات” وجائزة المؤسسة العامة للسينما عن فيلم ” أيام الحب ” والتقدير الذهبي من المغرب عام 1968م بالإضافة إلى التقدير الذهبي من الجمعية المصرية لكتاب السينما عن دورها في فيلم “رحلة داخل امرأة “

“نادية لطفي” تزوجت ثلاثة مرات بحياتها كانت أولها وهي لم تتجاوز العشرون عاماً من الضابط البحري “عادل البشاري” الذي أنجبت منه ابنها الوحيد “أحمد” خريج كلية التجارة ويعمل في مجال البنوك، أما الزواجه الثانية كانت في أوائل السبعينات من المهندس “إبراهيم صادق” شقيق زوج السيدة هدى ابنة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وكانت أطول زيجة لها إلا أنها انتهى بالانفصال لتتزوج للمرة الثالثة من ” محمد صبري” شيخ مصوري مؤسسة دار الهلال وكانت آخر زواجه لها .

واشتهرت نادية لطفي بمواقفها القومية وتضامنها مع القضية الفلسطينية؛ فزارت المخيمات الفلسطينية خلال حصار بيروت عام 1982.

وكان لها نشاط في الدفاع عن حقوق الحيوان مع بداية ثمانينيات القرن العشرين.

رحلت عن في 4 فبراير العام الماضي عن عمر يناهز 83 عاما، في أحد مستشفيات القاهرة بعد صراع من المرض.

وكانت الحالة الصحية للفنانة الراحلة قد شهدت تدهورا قبل أسبوعين وجرى نقلها إلى قسم العناية المركزة بالمستشفى.