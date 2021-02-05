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المجالس الشعبية والمحلية بالحرية المصري تناقش خطة عملها للفترة المقبلة
المجالس الشعبية والمحلية بالحرية المصري تناقش خطة عملها للفترة المقبلة
عقدت الأمانة المركزية للمجالس الشعبية والمحلية بحزب الحرية المصري، اجتماعها التنظيمى، برئاسة كلا من محمد رشاد زيادة، هانى راضى الهلالي الأمينا المساعدين للأمانة، وبحضور مجموعة من قيادات الأمانة.
وعلى هامش الاجتماع تم تقديم التهنئة للمهندس ممدوح محمد محمود. لتوليه رئاسة الحزب والنائب أحمد مهنى لاختيار نائباً لرئيس الحزب والأمين العام للحزب، والنائب معتز محمد محمود لاختيار نائبا لرئيس الحزب، والنائب دكتور محمد عطية الفيومى نائبا لرئيس الحزب.
وتم مناقشة جدول الأعمال الخاص بالاجتماع وتم الاتفاق على
إعداد تشكيل لهيئة المكتب وعرضه على الأمين العام للحزب، وعمل غرفة عمليات مع جميع أمناء المحافظات لتلقى الشكاوي والطلبات وعرضها على الجهات المختصة وتخصيص رقم الواتساب 01124629806 لذلك.