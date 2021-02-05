الجامعة العربية ترحب بالسلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا
أشادت جامعة الدول العربية بعملية التصويت التي أجراها ينجاح ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي انعقد في جنيف في الفترة من 1 إلى 5 فبراير الجاري والتي أفضت إلى إختيار السلطة التنفيذية الجديدة للمرحلة التمهيدية في ليبيا.
ورحبت الأمانة العامة للجامعة في بيان لها، بنجاح الملتقى في تحمل مسئولياته بهذا الشكل الإيجابي وعبر عن تطلعه لأن يتم تنصيب المجلس الرئاسي برئاسة محمد المنفي وتشكيل الحكومة الجديدة يرئاسة عبدالحميد ادبيبة في أقرب فرصة، حتى تشرع في تولي مهامها وتمهد لعقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة في نهاية العام الجاري.