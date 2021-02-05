التايم المصرية في جولة رياضية بالملاعب المصرية والعالمية خلال 24 ساعة

إعداد وتقديم: دعاء سنبل

نشرة رياضية خاصة بجريدة التايم المصرية حول العالم على الملاعب اليوم ليوم 5 فبراير 2021 ..

مؤمن زكريا يحتفل بفوز الأهلي على الدحيل بلافتة تدعمه فى مدرجات الاستاد

احتفل مؤمن زكريا، لاعب الأهلي، بقوز المارد الأحمر على الدحيل القطري بهدف نظيف. فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء الخميس على ملعب “المدينة التعليمية”، ضمن انطلاقة الفريقين فى بطولة كاس العالم للأندية.

وليد صلاح الدين: ما حدث مع مصطفى فتحى فى الزمالك عشته فى الأهلي

كشف وليد صلاح الدين، نجم الأهلى الأسبق، أن مصطفى فتحى لاعب كبير. وما زال لديه الكثير من التألق قادر على تقديمه فى الملاعب الفترة القادمة مع فريق سموحة. وهو عكس ما قيل عنه وقت كان لاعبا فى الزمالك.

هل استعاد ميسي بريقه من جديد مع برشلونة؟

قام المحلل كريستوبال سوريا بالتعليق على المستوى الرائع الذي قدمه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يوم الأربعاء الماضي. و خلال المباراة التي فاز فيها فريقه برشلونة على حساب المضيف غرناطة في إطار ربع نهائي كأس ملك إسبانيا.

وقال سوريا خلال تصريح له في برنامج التشيرينغيتو التالي: “بالأمس قدم ميسي أقصى مجهود لديه مرة أخرى، لقد رسم الابتسامة على وجه الجميع”

سبب وحيد وراء تجربة هازارد الفاشلة مع ريال مدريد

أوضح النجم الأرجنتيني السابق هوغو غاتي السر وراء الإصابات المتكررة. والتي تعرض لها النجم البلجيكي إدين هازارد منذ تعاقده مع نادي ريال مدريد. والتي كان آخرها في إحدى الحصص التدريبية خلال الأيام القليلة الماضية.

غاتي يوضح سر إصابات هازارد المتكررة في مدريد

وقال غاتي خلال تصريح له في برنامج التشيرينغيتو التالي: “هازارد تعرض إلى الإصابة بسبب شعوره بالخوف

الأهلي : سنواجه بايرن ميونخ بالزى الأحمر

تأهل الأهلي إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية، بعد الفوز على الدحيل القطري بهدف سجله حسين الشحات. في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الخميس على ملعب المدينة التعليمية بالعاصمة القطرية الدوحة، ليضرب المارد الأحمر موعدا مع بايرن ميونخ الألماني بطل أوروبا الإثنين المقبل.