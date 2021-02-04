وكيل النائب العام يأمر بحبس أصحاب قناة احمد ونهى على اليوتيوب
امر المستشار ممدوح أبوخشبة وكيل النائب العام لنيابة مركز شرطة حوش عيسى،التابعة لمحافظة البحيرة مساء اليوم الخميس، حبس أصحاب قناة “أحمد ونهى”، 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم ببث مقاطع فيديو خادشة للآداب العامة، وذلك لتحقيق أرباح مادية.
واستمعت النيابة العامة بمركز حوش عيسي، لأقوال المتهمين في واقعة فيديوهات ” أحمد ونهي “، الخادشة للآداب العامة على موقع ” اليوتيوب”، عقب القبض عليهم بعد حالة الغضب العارمة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأدلي المتهم الأول ” أحمد. ص. ا “، 24 عامًا، بإعترافاته أمام النيابة العامة قائلًا:” بدأت في تسجيل فيديوهات ورفعها على موقع اليوتيوب، لتحقيق أرباح مالية مثل المشاهير وأصحاب القنوات على اليوتيوب”، مؤكدًا على أن المشاهد بالمقاطع تمثيل وليست حقيقة.
وأشار ” أحمد.ص.ا”، أن الفيديوهات حققت نسب عالية في المشاهدة فور عرضها على اليوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي.
وتابعت المهتمة الثانية في الواقعة “نهى.ا “، 30 عامًا،:” إن المتهم الأول قام بعرض الفكرة عليها وعرض على مثال اليوتوبر أحمد وزينب والأرباح الكبيرة التي يحصولون عليها من المشاهدات عبر اليوتيوب.
وقالت نهي: “إحنا كنا بنمثل وعاوزين نكون أغنياء زي زينب وأحمد”، وانهارت باكية.
و كان اللواء محمد والى مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارا بالواقعة من اللواء محمد شعراوى مدير المباحث الجنائية، بقيام كل من: “نادر.ال.ع” 26 عامًا، “نهى.أ.أ. ك” 30 عامًا، ربة منزل، “أحمد.ص.ا.ع” 23 عامًا، وجميعهم مقيمين بمركز حوش عيسى.