مفيد عاشور متميز ومتنوع في أدواره في عيد ميلاده نمر على بعض محطاته

مفيد عاشور متميز ومتنوع في أدواره في عيد ميلاده نمر على بعض محطاته

كتبت: دعاء سنبل

فنان عاشق لـ التمثيل فهو لديه القدرة على التلون والتغير التام ما بين الدور والأخر، فهو النصاب في الركين، وهو الزعيم أنور السادات في مسلسل إمام الدعاة، وهو الرجل الصعيدي الجذع في مسلسل سلسال الدم، وهو الطبيب النفسي في حدوتة مرة وغيرهم من الأدوار التى لا يشبه أحدها الأخر.

مشهد من مسلسل الركين

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و هو أيضاً مخرج مسرحي .. ولد في محافظة القاهرة في 9 مايو عام 1966، متزوج من ابنة الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة، منذ أن كان صغير بدأ يشارك في كل نشاط في الأعمال المسرحية التي كانت تعرض في المسرح المدرسي في المدرسة الابتدائية، ولقد تخرج من كلية الهندسة وبعدها قام بالدراسة في المعهد العالي للفنون المسرحية وتخرج منه بشهادة بكالوريوس في التمثيل عام 1990.

بداية المشوار الفني للفنان مفيد عاشور

بدأت حياة الفنان مفيد عاشور الفنية في فترة الثمانينات وهذا من خلال عدد من الأعمال مثل مسلسل “رحلة السيد أبو العلا البشري” 1985 وهو من بطولة الفنان القدير محمود مرسي، وأيضاً “ليلة القبض على بكيزة وزغلول” عام 1988.

وكانت فترة التسعينات من أكثر المراحل الفنية التي تألق فيها الفنان مفيد عاشور خلال مسيرته، شارك فيها في العديد من الأعمال وتنوعت أدواره بشكل ملحوظ جداً، وتوالت أعماله، وكان آخرها مشاركته في مسلسل بنت القبائل.

وفي السباق الدرامي الرمضاني الماضي في مسلسل “حدوتة مرة”، ولقد استطاع من خلاله أن يلفت أنظار الجمهور له من أول ظهور له في الحلقة التاسعة في العمل، وعبر عاشور عن فرحته الكبيرة بردود الفعل التي تلقاها على دور الطبيب النفسي الذي قام به خلال أحداث المسلسل.

وحالياً يصور مسلسل نجيب زاهى زركش للكاتب عبد الرحيم كمال وإخراج شادى الفخرانى وبطولة الفنان الكبير يحيى الفخرانى ويعرض فى رمضان 2021.