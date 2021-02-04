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انخفاض أسعار الذهب في نهاية تعاملات اليوم الخميس
انخفاض أسعار الذهب في نهاية تعاملات اليوم الخميس
انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلية ، فى نهاية تعاملات اليوم الخميس 4 فبراير 2021، وفقد سعر جرام الذهب ما يتراوح بين 6 و8 جنيهات، بينما انخفض عيار 21 بنحو 7 جنيهات بسعر الجرام الواحد دون المصنعية
وسجلت أسعار الذهب فى السوق المحلية ، والتي قد تختلف من محل صاغة لآخر، طبقًا للنطاق الجغرافي على مستوى محافظات الجمهورية.
وسجلت أسعار الذهب في السوق المحلية اليوم حيث سجل ، عيار 21 نحو 798 جنيهًا، وعيار 18 نحو 684 جنيهًا، وعيار 24 نحو 912 جنيهًا، والجنيه الذهب سجل نحو 6370 جنيها.
وانخفضت أسعار الذهب في مصر، خلال تعاملات أمس، وتراوحت قيمة الانخفاض بين 4 جنيهات و6 جنيهات بينما انخفض عيار 21 بنحو 5 جنيهات بسعر الجرام الواحد دون المصنعية.
يأتي ذلك بعد أن شهدت أسعار الذهب في مصر، خلال تعاملات شهر يناير 2021، حالة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض، مالت إلى الانخفاض.
وتذبذب أسعار الذهب في مصر، يأتي انعكاسًا لتذبذب أسعارها عالميًا بين التراجع والزيادة نتيجة حالة عدم اليقين بين المستثمرين، مع استمرار انتشار فيروس كورونا، مما يدفع المستثمرون للجوء للاستثمار في الملاذ الآمن وهو الاستثمار في الذهب في أوقات الأزمات.