أحمد إبراهيم “يابخته” خطوة هامة ونفسي أترك بصمة عند كل مطرب والجديد مفاجأة

الشاعر الغنائي الشاب أحمد إبراهيم ، كلمات أغنيته “يابخته” حققت نجالأبنودي. وكان من المحظوظين لأن من غنى الأغنية كانوا أثنان من عمالقة الغناء في الوطن العربي بأكمله، من لا يتمنى من كبار الشعراء أن يغني من كلماته أمير الغناء العربي.

ولكن مع حدث مع أحمد إبراهيم كان أكثر من العادي بمراحل أن يقرر أمير الغناء العربي. ويوافق على غناء كلمات خفيفة وشبابية .. تتناسب مع الجيل الجديد وتميل للون الشعبي إلى حد ما.

فهو الإنجاز الحقيقي لشاعرنا الموهوب اليوم التى لو لم يكن موهوباً حقاً ماكان وثق فيه مطرب في حجم الفنان أحمد سعد. وتعاون معه في أعمال من قبل “يابخته” وإن لم يكن كلماته رغم انها خفيفة. وتصل للمستمع دون ألفاظ بذيئة أو خارجة تخدش الحياء لما غنى له نقيب المهن الموسيقية. وأمير الغناء العربي هاني شاكر، وقد أرى إن” أحمد إبراهيم “. أصبح على عاتقه حمل كبير ومسؤولية في أعماله القادمة. لكي تظهر في صورة توازي أو تزيد النجاح الذي حققه في يابخته.

الشاعر أحمد إبراهيم في تصريحات خاصة مع جريدة التايم المصرية:

الشاعر أحمد إبراهيم .. عمره 26 سنة.. ومن مواليد محافظة الإسماعيلية ..و كانت أول أغنية له طلعت للنور ليه كانت في 2018 مع الفنان احمد سعد اغنية شايف عريس .

وظهرت عنده موهبة كتابة الشعر وهو صغير في المرحلة الإبتدائية ؛ و بدأ في الأحتراف وهو في الجامعة. وذكر أن أكثر من شجعه ووقف بجانبه والده ووالدته واخواته.

وأضاف أن علاقته بالفنان أحمد سعد بيه كيما يجعلان العمل يخرج بصورة جيدة، وهذا بغض النظر عن أن سعد صاحب فضل عليه بعد ربنا، في ظهوري للنور، وكانت مساعدته الأكثر لي والتي لن أنساه مدى الحياة، انه كان سبب في انطلاقتي الحقيقية بغناء أمير الغناء العربي لكلماتى وتحقيق هذا النجاح.

أغنية يابخته

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وقال أحمد إبراهيم أنه ظل غير مستوعب مكالمة أحمد سعد له وكان يتخيلها حلم لمدة ثلاث ايام، الى ان اتصل به سعد مرة أخرى ليؤكد أنه كان واقع.

ذكر إبراهيم أن غناء هاني شاكر خطوة هامة وخاصة أنها أغنية شبابية تحمل ألفاظ جديدة. وقال طبعا دى خطوة جريئة من أمير الغناء العربي، وذكاء منه يشكر عليه وهذا ليس جديد على فنان في حجم هاني شاكر .

واستطرد حديثه قائلاً : أنا كنت اكتر واحد قلقان في العالم من نجاح الأغنية، والسبب هو أن الصوتين من أهم أصوات الوطن العربي – بمنتهى البساطة لو كان لاقدر حدث سيناريو بديل و الأغنية لم تجد استحسان من الناس، كان لم يلقى اللوم على النجمين فكلاً منهم له

عادي كده كده لكل نجم في النجمين تاريخ حافل و نجاحات لا تعد. و أعمال خالدة لم تأثر أغنية فيهم، لكن كانت ستكون شهادة وفاتى كشاعر غنائي. أو على الأقل كانت هتبقي وصمة عار طوال حياتي. وهو أني أشارك مع أهم صوتين في مصر ولم أحقق نجاح .. لكن بحمد ربنا أنه أنصفني ولم يخذلني وكلل تعبنا و مجهودنا بالنجاح.

وقال أحمد إبراهيم انه تأثر جداً بشعر عبد الرحمن الأبنودي ويعتبره من أنجح التجارب للشعر العامي في مصر وأن الخال أضاف مدرسة شعرية حديثة ومختلفة بمرادفات عظيمة.

وأضاف أنه يحلم بالعمل مع كل المطربين الموجودين على الساحة. وأترك عند كلا منهم بصمة من عملي ويكون شرف لى.

وأنهى حديثه إنه قريباً سيطرح اغنية من كلماته وغناء تامر عاشور، وله عدة أعمال قادمة مع النجم بهاء سلطان والفنانة شيماء ناجي. و احمد شيبه و امل منسي، وأعلن أنه سيطرح أول تجربة له في كتابة تتر مسلسل ان شاء الله في رمضان 2021 .