شاب يتخلص من حياته بإشعال النار في نفسه بالقليوبية لهذا السبب
عاد الشاب محمد طارق صاحب ال22 عام إلى منزله بالخانكة بمحافظة القليوبية ، بعد يوم طويل ومرهق من العمل ليجد شقته «على البلاط» من أهل زوجته ، حيث زادت حدة الخلافات بينه وبين زوجته الفترة الماضية، بسبب تدخل أسرتيهما فى حياتهما، فطلبت منه الطلاق.. تأثر «محمد» بحاله وفى ثوان قرر التخلص من حياته، فأشعل النار فى جسده، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة أثناء محاولات إسعافه بمستشفى الخانكة، ليكتب نهاية قصة حبه ونهايته هو شخصيا بيده.
واكدت التحقيقات إنه تزوج من زوجته العام الماضي، بعد قصة حب بينهما دامت سنوات، قبل أن يطلب يدها بعد التحاقه بالعمل فى مصنع مواد بلاستيكية بالخانكة، وتزوجا وعاشا سويا فى شقة استأجرها بالخانكة.
لكن بدأت أسرتا «محمد وزوجته» التدخل في خلافاتهما المستمرة، حتى زادت حدة الخلافات، ومضيا فى طريق اللاعودة، فكلما أراد إعادة الأمور لطبيعتها تدخلت أسرتها وأفسدت كل محاولاته، حتى فترت العلاقة بينه وبين زوجته، بعد عام واحد فقط من الزواج، وطلبت منه الطلاق أكثر من مرة.
رجع محمد طارق من عمله بمصنع البلاستيك، فوجئ أن زوجته التى تركها فى الصباح، قد غادرت المنزل، وعلم من الجيران أن أفرادا من أسرتها حضروا إليها وحملوا أثاث الشقة على سيارة نقل حضرت معهم، ثم غادروا.
انتابتة حالة من الحزن الشديد والصدمة وقف عاجزا عن التفكير في حل لأزمته مع زوجته وأسرتها، فقرر في ثوان معدودة إنهاء ما اعتبره معاناة دامت لعدة أشهر ومحاولات باءت كلها بالفشل.
وقف «محمد»أمام بيته واخذ ينظر إلى الشقة.. اعتاد من قبل أن يودع زوجته بالنظر إلى بلكونة الشقة وهو ذاهب لعمله.. لكن هذه المرة وقف متأكدا أنها لن تفعل ذلك مجددا.. نفد رصيد الأمل فى نفس «محمد» فأحضر كمية من البنزين، وأشعل النار فى نفسه، حتى أصيب بجروح بالغة، وحاول المارة إطفاءها ونجحوا بعدما تمكنت منه، ونقلوه إلى مستشفى الخانكة، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة هناك.