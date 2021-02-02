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عاجل رئيس المخابرات الإثيوبية يؤكد تعزيز التعاون مع الموساد

عاجل رئيس المخابرات الإثيوبية يؤكد تعزيز التعاون مع الموساد

أجرت المخابرات الإثيوبية اليوم الثلاثاء مباحثات ثنائية مع جهاز المخابرات الإسرائيلية “الموساد” تتعلق بتعزيز التعاون المشترك بين تل أبيب وأديس أبابا.
والتقى مدير المخابرات الإثيوبية تيميسجين تيرونيه بالسفير الإسرائيلي المنتهية ولايته في أديس أبابا افائيل موراف، وناقشوا خلال اللقاء القضايا التي تسهم في تعزيز التعاون والشراكة المستمرة بين إثيوبيا والموساد الإسرائيلي، وفقًا لبيان نشرته الإذاعة الإثيوبية.

وأكد تيميسجن التزام المخابرات الإثيوبية بتعزيز إطار التعاون مع الموساد في مجالات تبادل المعلومات ومكافحة الإرهاب وبناء القدرات والتكنولوجيا.
وقال السفير الإسرائيلي رافائيل موراف إنه حقق خلال فترة ولايته طموح بلاده للعمل معا في قطاعي المعلومات والأمن مع إثيوبيا.

 

وكالات

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