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صورة لـ نرمين الفقي تشعل الإنستجرام ومغازلة من المتابعون

صورة لـ نرمين الفقي تشعل الإنستجرام ومغازلة من المتابعون

صورة لـ نرمين الفقي تشعل الإنستجرام ومغازلة من المتابعون
نرمين الفقي

كتبت: دعاء سنبل

أشعلت نيرمين الفقي الإنستجرام، بـ صورة لها بالتزامن مع عرض حلقات مسلسل لؤلؤ على شاشة قناة ON حيث يحقق المسلسل نجاحاً كبيراً مع سخونة أحداثه خلال الحلقات الماضية.

 

و حازت الصورة على اعجاب كبير من متابعيها وجاءت التعليقت كالاتى :

 

قمرررر وشيااااكة – قمرايه اللهم بارك – الجميلة أوى – عسل يا ناس والله

 

يذكر أن آخر مشاركات نيرمين الفقي قبل مسلسل لؤلؤ الذي يعرض حالياً كانت في حكاية “ما يطلبه المستمعون”، ضمن حكايات الجزء الثالث من ‏مسلسل ‏‏”نصيبي ‏وقسمتك”، ‏الذي عرض على قناتي MBC وON E.

مسلسل ‏‏”نصيبي ‏وقسمتك” بطولة نيرمين الفقي، ورانيا محمود ياسين، وإيهاب فهمي، ومحمد عادل، وتأليف ‏عمرو ‏محمود ‏ياسين، ‏وإخراج أكرم فريد.

 

https://www.instagram.com/p/CKzLK_og5PB/?igshid=9a7ld3mzgcql

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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