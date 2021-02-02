صورة لـ نرمين الفقي تشعل الإنستجرام ومغازلة من المتابعون

كتبت: دعاء سنبل

أشعلت نيرمين الفقي الإنستجرام، بـ صورة لها بالتزامن مع عرض حلقات مسلسل لؤلؤ على شاشة قناة ON حيث يحقق المسلسل نجاحاً كبيراً مع سخونة أحداثه خلال الحلقات الماضية.

و حازت الصورة على اعجاب كبير من متابعيها وجاءت التعليقت كالاتى :

قمرررر وشيااااكة – قمرايه اللهم بارك – الجميلة أوى – عسل يا ناس والله

يذكر أن آخر مشاركات نيرمين الفقي قبل مسلسل لؤلؤ الذي يعرض حالياً كانت في حكاية “ما يطلبه المستمعون”، ضمن حكايات الجزء الثالث من ‏مسلسل ‏‏”نصيبي ‏وقسمتك”، ‏الذي عرض على قناتي MBC وON E.

مسلسل ‏‏”نصيبي ‏وقسمتك” بطولة نيرمين الفقي، ورانيا محمود ياسين، وإيهاب فهمي، ومحمد عادل، وتأليف ‏عمرو ‏محمود ‏ياسين، ‏وإخراج أكرم فريد.

https://www.instagram.com/p/CKzLK_og5PB/?igshid=9a7ld3mzgcql