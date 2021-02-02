صورة لـ نرمين الفقي تشعل الإنستجرام ومغازلة من المتابعون
كتبت: دعاء سنبل
أشعلت نيرمين الفقي الإنستجرام، بـ صورة لها بالتزامن مع عرض حلقات مسلسل لؤلؤ على شاشة قناة ON حيث يحقق المسلسل نجاحاً كبيراً مع سخونة أحداثه خلال الحلقات الماضية.
و حازت الصورة على اعجاب كبير من متابعيها وجاءت التعليقت كالاتى :
قمرررر وشيااااكة – قمرايه اللهم بارك – الجميلة أوى – عسل يا ناس والله
يذكر أن آخر مشاركات نيرمين الفقي قبل مسلسل لؤلؤ الذي يعرض حالياً كانت في حكاية “ما يطلبه المستمعون”، ضمن حكايات الجزء الثالث من مسلسل ”نصيبي وقسمتك”، الذي عرض على قناتي MBC وON E.
مسلسل ”نصيبي وقسمتك” بطولة نيرمين الفقي، ورانيا محمود ياسين، وإيهاب فهمي، ومحمد عادل، وتأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج أكرم فريد.
https://www.instagram.com/p/CKzLK_og5PB/?igshid=9a7ld3mzgcql