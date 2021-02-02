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النائب أشرف أمين يكشف عن أضخم مشروع سكنى للشباب بشبرا الخيمة
النائب أشرف أمين يكشف عن أضخم مشروع سكنى للشباب بشبرا الخيمة
كشف النائب المحترم أشرف أمين فى تصريحات صحفية إن هناك مشروع سكنى عملاق لشباب شبرا الخيمة بالتعاون مع القوات المسلحة وأكد نائب مستقبل وطن عن دائرة شبرا الخيمة حى شرق وحى غرب بمحافظة القليوبية ان القيادة السياسية وعلى راسهم السيد الرئيس عبدالفتاح السيس يوالى اهتمام باسكان الشباب
واستمرار للعطاء والتطوير
في ظل دعم القيادة السياسية علي القضاء علي العشوائيات..وخلق مناخ لمجتمع متكامل
وعلي غرار حي الاسمرات
تم البدء في انشاء مدينة سكنيه متكامله بموقع ارض البحوث الزراعية بشبرا الخيمه تستوعب اكثر من ٥٠٠٠٠٠ الف وحدة سكنيه علي مساحه ١٠٠فدان تقريبا
ومجمع خدمي تعليمي ترفيهي لخدمه اهالي شبرا الخيمه
تنفيذ الهيئة الهندسية للقوات المسلحه
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