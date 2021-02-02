الفنان إبراهيم عبد القادر ثائراً كفاكم شو إعلامي على حميدة صحته بتدهور

دعاء سنبل

صرح الفنان إبراهيم عبد القادر غاضباًً وثائرا عن تدهور حالة صديقه المطرب على حميدة وذكر انه لا بتلقى اى رعاية وكل مايحدث معه شو أعلامي وقال بالنص:

في اتصال تليفوني من الاستاذ عادل ابن أخت الفنان على حميده أكد لي أن مايحدث مع الفنان علي حميده من قبل وزيرة الصحه ومستشفى معهد ناصر ماهو إلا شو إعلامي وكذالك من نواب مرسى مطروح والله هذا مايحدث وحدث بالفعل وحالته تدهورت للأسوأ للاسف وأصبح يتقيأ دما من الفم

واضاف : كفاكم شو إعلامي على حساب المرضى جميعا ومنهم الفنان على حميده لذالك قمت بالإتصال تليفونيا بالفنان حلمي عبد الباقي وارسلت له الشكوى وجاري الاتصال بالاستاذ هاني شاكر نقيب الموسيقيين والذي لن ولم يرضى بهذا الوضع لفنان أو اي عضو في النقابه.

واستكمل قائلاً :

وشكرا وزيرة الصحه لتوفير مسكن من اربع جدران لإستضافة الفنان على حميده دون الاهتمام والمتابعة الصحيه الواجبه شكرا إدارة مستشفى ناصر شكرا لأعضاء مجلس النواب عن مرسى مطروح ويتبقى الأمل في الله ونقيبنا المحترم الذي لا يخذل أو يتقاعس عن خدمة أعضاء نقابتنا المحترمة.