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الإعلامية دعاء  سنبل تكتب  : الحب يلزمه أشياء أخرى

الإعلامية دعاء  سنبل تكتب  : الحب يلزمه أشياء أخرى

 

الإعلامية دعاء  سنبل تكتب  : الحب يلزمه أشياء أخرى
الإعلامية دعاء سنبل

الحب وأشياء أخرى .. يراود كل شاب وفتاة في مقتبل العمر سؤال هل الحب وحده يستطيع أن ينشئ اسرة ويبني بيتاً؟

الجواب: أعزائي الحب شئ ضروري لتكوين الأسرة ونجاح أي علاقة ،لكن الحب يلزمه أشياء أخرى لكي يدوم هذا البناء ومن أهم تلك الأشياء وجود التفاهم والتواصل بين الطرفين، ومعرفة كلاهما مسئولياته تجاه هذا البيت ،ومن أهم الأشياء التي اعتبرها لا غنى عنها لدعم الحب وتحمل كلاً منهم لمصاعب الحياة ،الأهتمام والتقدير المتبادل بينهم ،وتقبل كل شخص لعيوب الآخر فمن منا كامل بلا عيوب ،والتعاون المشترك بينهم مهم جداً أن يبذل كلاً منهم قصارى جهده دون انانية من احدى الأطراف ، لأن العطاء من طرف دون الآخر دليل على فشل العلاقة ،يجب ان نعلم ان الحب بالإضافة لهذه الأشياء التي تسانده وتدعمه يستطيعوا تكوين علاقة مثالية وبناء اسرة ناجحة .

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