أهم وأبرز الأحداث الفنية اليوم الإثنين تقدمها لكم جريدة التايم المصرية

كتبت : مروة سامي

أهم وأبرز الأحداث الفنية اليوم الإثنين 1/2/2021 تقدمها لكم جريدة التايم المصرية

هنيدى يداعب ابنه بصورة: احلق النجيلة اللى على راسك وإلا هحلقهالك وأنت نايم

يحتفل النجم محمد هنيدى اليوم بعيد ميلاده الـ 56، وشارك جمهوره صورة مع ابنه أحمد عبر ستورى حسابه بموقع انستجرام، وعلق قائلاً:”ليك فرصة يومين تحلق النجيلة اللى على راسك وإلا هحلقهالك وانت نايم”.

هاجر أحمد: كنت برمى ملابس الشخصيات من البلكونة عشان أهلى ميعرفوش إنى بمثل

أوضحت الفنانة هاجر أحمد، بداية دخولها التمثيل وكيف أقنعت أهلها بدخول مجال الفن، قائلة، أنا درست فنون مسرحية ودرست علم النفس وحلم حياتى أدخل التمثيل وأهلى كانوا رافضين جدا وقدمت فنون مسرحية لحد ما طلعت فى سنة أولى الأولى على دفعتى ورحت قلت لأهلى قالوا مشى الاثنين سوا، وكانوا ميعرفوش أنى بصور وكنا ساكنين فى العجوزة دور أرضى كنت برمى اللبس من البلكونة عشان ميعرفوش أهلى أنى بمثل وأنزل أخد اللبس وأروح التصوير وفى الأخر وافقوا لما شافوا إصرارى وبعمل حاجة بحبها

أول ظهور لنجل شعبان عبدالرحيم.. “فاقد البصر” يُرثى والده بأغنية مؤثرة

التقى برنامج صبايا الخير، الذي تقدمه الإعلامية ريهام سعيد، على شاشة “النهار”، بأبن المطرب الشعبي الراحل شعبان عبد الرحيم، “سيد” وهو فاقد البصر.

أسماء جلال: خدت علقة من انتصار فى “كلبش” و أمير كرارة كان بيحجز بينا

كشفت الفنانة الشابة أسماء جلال، أن بداياتها في التمثيل كانت صعبة بسبب رفض أهلها لفكرة التمثيل وخصوصا والدتها.

وقالت أسماء جلال، خلال لقائها في برنامج “صاحبة السعادة”، للنجمة إسعاد يونس، المذاع على قناة dmc: بدايتى كانت بائسة لأن محدش كان في البيت مرحب بأنى أدخل مجال التمثيل ماما كانت رافضة جدا، ولكن بابا حاول يساعدنى، دخلت الجامعة وبدأت من سنة أولى جامعة أعمل كذا كاست لحد ما جالى دور في الأب الروحى، وعاملت دور صعيدية، وكان فيه “ملقن” ساعدنى أوى، لتمازحها إسعاد قائلة: “اسمه مصحح لغة أو لهجة إيه الملقن ده”.

ابن شقيقة على حميدة: خالى يعانى من مياه على الرئة وحالته مستقرة

أكد عادل نافع، ابن شقيقة المطرب على حميدة، استقرار الحالة الصحية لخاله صاحب أغنية “لولاكى”، الذى يتلقى العلاج حاليا فى مستشفى معهد ناصر بالقاهرة، بعد تعرضه لوعكة صحية مؤخرا.

عمرو دياب يثير تساؤلات بصور مع موديل.. وجمهوره: ده كليب جديد ولا إعلان جديد؟

ما هى إلا لحظات ويتصدر الهضبة عمرو دياب، التريند عبر مختلف منصات السوشيال ميديا المختلفة، عقب انتشار صورة أو مقطع فيديو قصير يظهر من خلاله مع فتاة، دون حتى الإعلان عن تواجده في أحد الأماكن، وهو ما حدث خلال الساعات القليلة الماضية، بعد تداول عدد من الصور التي ظهر فيها الهضبة برفقة إحدى الفتيات، ما دعا الجمهور للتساؤل عن الصور، وهل القادم كليب، أم إعلان جديد.

انجي المقدم تشارك فى برنامج عايشين بخيرها لتمكين المزارعات المصريات..

شاركت الفنانة إنجى المقدم، في برنامج عايشين بخيرها، الذي يهدف لتمكين المزارعات المصريات في تنمية وزيادة محصولهم الزراعي وكيفية الاعتناء بالأراضي الزراعية.

أنا بين إيدين ربنا.. اللحظات الأخيرة قبل دخول حورية فرغلى العمليات بأمريكا

أنا بين ايدين ربنا”.. بهذة الكلمات تحدثت حورية فرغلى قبل ساعات من خضوعها لعملية جراحية خطيرة في “الأنف”، والتي تجريها في أحد المستشفيات الكبيرة في الولايات المتحدة الأمريكية، وتحديداً ولاية “شيكاغو”، وقالت حورية : أنا بين إيدين ربنا، مش عارفة هرجع للدنيا تانى ولا لأ، خصوصاً أننى أجريت إحدى العمليات الجراحية فى لندن منذ عامين، وقلبى توقف لمدة 4 دقائق ، ولكن إرادة الله أعادتني للحياة مجدداً.

بعد عدة سنوات من الاعتزال.. حقيقة عودة النجمة حنان ترك للتمثيل.

على مدار أشهر قليلة تثير أنباء عودة النجمة المعتزلة حنان ترك للحياة الفنية مرة أخرى، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فمجددا انتشرت أخبار تفيد قراءتها عدة سيناريوهات لاختيار أحدها لتكون عودتها مميزة.

ادعوا معايا لمصر” .. أحمد شيبة يهدى أغنية للداخلية فى أعياد الشرطة الـ69

أهدى الفنان أحمد شيبة، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أغنية إلى رجال الشرطة فى عيدهم الـ 69، تحت عنوان ” ادعوا معايا لمصر” من كلمات رضا المصرى وتوزيع طه الحكيم، إهداء إلى رجال الشرطة البواسل فى عيدهم.