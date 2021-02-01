شهيرة وقصة عشقها للراحل محمود يس واسرار وخبايا لم تعرفها من قبل

شهيرة وقصة عشقها للراحل محمود يس واسرار وخبايا لم تعرفها من قبل

كتبت: دعاء سنبل

تحتفل اليوم الفنانة شهيرة، الموافق 1 فبراير 1949. واليوم ميلادها الـ 72. وما لا يعرفه البعض أن إسم شهيرة الحقيقي عائشة وقد بدأت نشاطها الفني في عام 1969واستمرت بهذا المجال حتى عام 1993.

ولكنها فاجأت الجميع عام 1993 بإرتداء الحجاب وإعتزال الفن ولكن مؤخرًا خلعته وكشفت عن رغبتها في العودة للتمثيل وهو ما آثار جدل كبير وقتها.

زوجها وعلاقة أحمد زكي به

وتزوجت شهيرة، من محمود ياسين عام 1970 بعد قصة حب قوية وأنجبت منه رانيا وعمرو وكل منهما يعمل بمجال الفن.

وكشفت الفنانة شهيرة، أن النجم الراحل أحمد زكي كان سببا في ارتباطها وزواجها بالفنان الراحل محمود ياسين

وصرحت ” شهيرة” خلال لقائها مع الإعلامي عمرو الليثي، ببرنامج “واحد من الناس”، المذاع على قناة الحياة، اليوم الأربعاء: “الفنان الراحل أحمد زكي كان صاحبي قوي قوي في المعهد وكنت بحكيله على كل حاجة، وحكيتله على محمود ياسين، راح قالي هو ناوى يتجوز؟ قلتله أيوه، بس المهم أنا، قالي لو مش هتتجوزيه خلاص”.

وتابعت: “اتخانقت معاه وقلتله إنت مالك، لقيته راح من نفسه لمحمود في المسرح وقاله شهيرة بنت بلدي وزي أختي وكانت السبب إن أجى المعهد وأحب أشوفها في أحسن حالة.. أنا عارف إن فيه علاقة عاطفية، فناوي تتجوزها ولا إيه؟ رد عليه محمود وقاله طبعًا”

كشفت الفنانة شهيرة، أن النجم الراحل أحمد زكي كان سببا في ارتباطها وزواجها بالفنان الراحل محمود ياسين.

وأشارت الفنانة شهيرة، إلى أن رجولة وحنية “الراحل محمود ياسين” لفتت نظرها بشدة، وظلت معه ليوم وفاته الزوجة الوحيدة له.

عن علاقتها بزوجها

قالت الفنانة شهيرة، أن الفنان الراحل محمود يس قد حكى لها عن قصة حبه الأولى “محاسن” التى توفت فى حادث سير ولا أدرى هل ظلت عايشة بداخله أم لا ولكنها كانت فترة مبكرة جدا من حياته، وتابعت كنت بغير عليه جدا ولكنى لم أغير من القبلات فى الأفلام فكنت دائما أتذكر القبلة التى قبلنى إياها فى أول فيلم وكنت حينها مرتبطين ولكنى أثناء التصوير لم أشعر بأى مشاعر فماذا عن القبلة لأحد زميلاته.

هناك أكثر من زميلة له تريد أن تتزوجه حتى بعدما أن تزوج وقام بجرح أحدهم أمام الجميع ذات مرة عندما علم بأننى قد عرفت، محمود كان رجل إستثنائى بكل المقاييس، كام سايب إيده ورجله ليا.

وتابعت الفنانة شهيرة، محمود كان يدلعنى لأخر لحظة فى حياته فأتذكر أنه عندما قررت أن أقص شعرى فى الايام القليلة الماضية وأخذت رأيه أخذ يتغزل فى كثيرا، وعندما كنا نتشاجر كنت أنا من أقوم لمصالحته، فمحمود كان أبنى فى الأربع سنوات الماضية وكنت أم له بمعنى الكلمة، وأشكر الله أنه أعطانى الفرصة أن أكون فى هذا المكان.

شهيرة شاركت في بطولة عدد كبير من الأعمال الفنية قبل إعتزالها منها الجلسة سرية ووصمة عار وشقة في وسط البلد وغيرهم الكثير. فريق بوابة مهمة خاصة يتمنى لها العمر المديد والسعادة والعافية.