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النائب مصطفي الطرباني يرافق محافظ القليوبية أثناء تفقد مستشفى القناطر العام مع أعضاء النواب والشيوخ
النائب مصطفي الطرباني يرافق محافظ القليوبية أثناء تفقد مستشفى القناطر العام مع أعضاء النواب والشيوخ
رافق النائب مصطفي الطرباني عضو مجلس الشيوخ، اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية،وعدد من أعضاء مجلس النواب والشيوخ أثناء تفقد الأعمال التي تجري بمستشفى القناطر العام، ومستشفى الحروق بالقناطر الخيرية.
وأضاف النائب مصطفي الطرباني ،عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن بالقليوبية، إن الإنتهاء من مستشفى القناطر العام، ومستشفى الحروق بالقناطر الخيرية، يُعد أحد أهم المشروعات القومية لخدمة مواطني القليوبية، مشيرًا إلى أن المشروعات تعد صرحًا طبيًا متميزًا لخدمة أهالي القليوبية، ويتفق مع سياسة الدولة والقيادة السياسية لتحسين وتطوير الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.
وأكد الدكتور جمال خالد وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، قرب الانتهاء من الأعمال داخل مستشفى القناطر العام، والانتهاء من كافة التجهيزات وافتتاح المستشفى في القريب العاجل.
من جانبه شرح المهندس إبراهيم كامل نائب رئيس مجلس إدارة شركة الكهرباء بشمال القاهرة، الوضع التفصيلي لتوصيل الكهرباء لمستشفى الحروق لإجراء التجارب النهائية لتشغيل المستشفى بشكل كامل قبل التسليم.
يشار إلى أن مستشفى القناطر العام، تتكون من دور أرضي، بالإضافة إلى 3 طوابق علوي، ويتكون الطابق الأرضي من استقبال طوارئ وقسم أشعة، والدور الأول يتكون من قسم علاج طبيعي، ومعمل مركزي، وبنك الدم، و4 غرف عمليات، وكافتريا، ويتكون الطابق الثاني من عناية مركزة 29 سرير، و4 غرف عمليات، وقسم ولادة طبيعي، وقسم أطفال مبتسرين 25 حضانة، ويتكون الدور الثالث القسم الداخلي 113 سرير، وسكن الأطباء.
رافق المحافظ خلال الجولة، المهندس سمير حماد نائب محافظ القليوبية، واللواء محمد سالم رئيس مدينة القناطر الخيرية، ومحمد علام نائب رئيس المدينة، وأعضاء مجلس النواب، كلا من (إبراهيم عويس، عادل عامر، ومجاهد نصار، ودرويش مرعي)،وسمير بيومي عضو مجلس الشيوخ.
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