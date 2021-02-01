الفنان أحمد رفعت .. چان الدارما المخضرم فنياًّ .. اين هو من أدوار البطولة حتى الأن؟!

كتبت: دعاء سنبل

أحمد رفعت فنان متمكن في الأداء عبقري تمثيل، من الشخصيات التي برزت على الساحة الفنية بسبب موهبته وصدق أدائه، صنع لنفسه كاريكتر متميز ومختلف . ومتنوع. وهو جرئ في اختياراته ، يبحث عن الشخصية الصعبة ليبرز فيها جزء من إبداعه.

لقاء لـ الفنان أحمد رفعت

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لماذا لم يشارك في بطولة عمل بأكمله حتى الآن رغم خبرته. وقدراته التمثيلية، اين هو على شاشة السينما نرى انصاف النجوم. وبعض الأعمال المبتذلة تزداد. لماذا لم يستغل صناع السينما موهبة تستحق التقدير وإخراج مالديه من إبداع.

فهو حقاً فنان مبدع في أي شخصية يؤديها، وثبت وجوده بإجتهاده. وسعي وراء النجاح وليس الإنتشار فحسب مثل معظم جيله.

درس في كلية التجارة قسم محاسبة جامعة الزقازيق وكانت هوايته التمثيل حيث قام بتمثيل أكثر من 12 مسرحية . وحصل على جائزة ممثل أول جامعات مصر ،وكانت بدايته من خلال “خيانة

ثم” الإمام الترمذي”، و شارك بعد ذلك في العديد من الأعمال المميزة وكان من المحظوظين بوقوفه أمام العالمي عمر الشريف في مسلسل حنان وحنين، وغيره من العمالقة أبدع في تقديم شخصية رشدي أباظة في عملين من أهم الأعمال الدرامية وهم السندريلا وكاريوكا و ابدع بـ مسلسل نصيبي وقسمتك. حيث كان بطل لثلاث قصص على مدار ثلاث مواسم .. وهم ” نظره في ابتسامة ثم اتفضلوا فى الصالون ثم مايطلبه المستمعون” نتمنى ظهور كبطل مسلسل كامل او في بطولة سينمائية لأنه فعلاً يستحق.