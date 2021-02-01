ابرز اخبار نجوم الفن والمشاهير اليوم الاحد

ابرز اخبار نجوم الفن والمشاهير اليوم الاحد

كتبت : مروة سامي

ابرز اخبار نجوم الفن والمشاهير اليوم الاحد 31/1/3021 مع التايم المصرية

ميمي جمال.. تعددت الأسباب وقرار الاعتزال واحد بلا رجعة

ميمي جمال اسم سطع في سماء الفن منذ سنوات طويلة، حيث بدأت ميمي جمال مسيرتها الفنية في التاسعة من عمرها، وبعد رحلة طويلة مع عالم الفن قررت الاعتزال وترك هذا العالم.

نادية العراقية عن شائعة وفاتها: كفاية الوسط الفنى دفنا بالحياة

كما استقبلت الفنانة نادية العراقية شائعة وفاتها التى انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية بسخرية، قائلة فى تصريح خاص لـ”اليوم السابع”: موتونى وكفنونى ودفنونى وأنا نايمة على السرير”.

محمد محمود عبد العزيز: “كريم أخويا عنده أزمة صدرية وبقى كويس وروحنا البيت”

كشف الفنان محمد محمود عبد العزيز عن حالة شقيقه كريم محمود عبد العزيز بعد تعرضه لأزمة صحية أدت لدخوله المستشفى، حيث قال في تصريح خاص لـ “اليوم السابع”، احنا لسه خارجين من المستشفى من شوية وروحنا البيت وكريم كان عنده حاجة الدكتور مسميها أزمة صدرية أو أزمة تنفسية بس الحمد لله بقى.

أحمد أمين عن أنباء انضمامه لمسلسل لـ دنيا سمير غانم: أول كذبة أفرح بيها

كما نفى الفنان أحمد أمين أخبار انضمامه إلى مسلسل من بطولة النجمة دنيا سمير غانم خلال الفترة المقبلة، من خلال تغريدة عبر تويتر، قال فيها: “الحقيقة يشرفني وأتمنى.. لكن للأسف الخبر غير صحيح، كنت أتمنى يبقى خبر صحيح لدرجة أن دى أول كذبة أفرح بيها في حياتى”.

عمرو دياب يطرح أحدث ألبوماته الغنائية “يا انا يا لاء” فى المتاجر ..صورة

أعلن الهضبة عمرو دياب من خلال حسابه على موقع انستجرام طرح أحدث ألبوماته الغنائية في المتاجر، وذلك بعد فترة من طرحه عبر المنصات الإلكترونية، حيث حققت أغانى الألبوم نجاحاً كبيراً وتفاعلاً من جانب جمهوره بصورة كبيرة مثلما ظهر في تصدر اسم الهضبة وأغانى الألبوم التريندات أكثر من مرة، وكتب الهضبة عبر حسابه على موقع انستجرام : “احصل الآن على النسخة الاصلية من البوم عمرو دياب الجديد يا أنا يا لاء”.

رؤوف عبد العزيز يدفع بـ 5 مواهب شابة للبطولة فى “الطاووس” رمضان 2021

كما يواصل المخرج رؤوف عبد العزيز، خلال الفترة الحالية العمل على قدم وساق من أجل الانتهاء من تصوير أكبر عدد من مشاهد مسلسله الجديد “الطاووس” بطولة النجم جمال سليمان، المقرر عرضه خلال السباق الرمضاني المقبل 2021.

كريم محمود عبد العزيز يتعرض لوعكة صحية ونقله للمستشفى

تعرض الفنان كريم محمود عبد العزيز لأزمة صحية، وتم نقله إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج المناسب، ونشر الفنان محمد محمود عبد العزيز، صورة لشقيقه كريم وهو فى المستشفى، عبر خاصية ستورى على حسابه على إنستجرام، وعلق عليها: “الحمد لله على كل حال”.

وفاة المنتجة الشابة أية رؤوف.. ونجوم الفن ينعونها: أحن وأجدع وأطيب قلب في الدنيا

كما أعلنت الفنانة ريم مصطفى عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”،وفاة المنتجة الشابة أية رؤوف، قائلة: “إنا لله وإن إليه راجعون توفيت إلى رحمة الله أحن وأجدع وأطيب قلب في الدنيا بنتي وأختي وصاحبتي وعشرة عمري ورفيقة حياتي أية رؤوف عبد الخالق برجاء الدعاء لها.

حسن شاكوش فى أحدث ظهور له مع غادة عادل: أحلى مفاجأة مع حبيبة قلبى

كما احتفل الفنان حسن شاكوش، بمقابلته مع النجمة غادة عادل مؤخرًا، حيث نشر صورة من لقاء جمع بينهما معًا عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام، وعبر عن سعادته الكبيرة بهذا اللقاء حين كتب: “كانت أحلى مفاجأة، ومبسوط جدًا أني شوفتك، حبيبة قلبى الأستاذة غادة عادل”.